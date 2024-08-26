Прихожая для узкого коридора: полезные лайфхаки, которые меняют порядок вещей

Секрет аккуратной прихожей кроется в ежедневном поддержании порядка. Каждый день уделяйте хотя бы немного времени наведению чистоты. Можно начать с сортировки почты — например, вместо бумажных квитанций используйте электронные, а для остальных корреспонденции придумайте специальное место для хранения.