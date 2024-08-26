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Posted 26 августа, 07:35

Published 26 августа, 07:35

Modified 10 сентября, 06:20

Updated 10 сентября, 06:20

Прихожая для узкого коридора: полезные лайфхаки, которые меняют порядок вещей

Прихожая для узкого коридора: полезные лайфхаки, которые меняют порядок вещей

26 августа 2024, 07:35
Фото: Изображение Midjourney
Прихожая для узкого коридора: полезные лайфхаки, которые меняют порядок вещей

Эксперты чистоты рассказали, как организовать хранение вещей в узкой прихожей

Эксперты наведения порядка рассказали, что в узком коридоре должно быть главным и почему для этой зоны нужно купить самый красивый веник.

Даже в небольшой квартире, где не предусмотрен коридор, можно создать функциональную зону прихожей. Разбираемся, как сделать в узком коридоре многофункциональную прихожую вместе с Джулией Карлсон и Марго Гуральник, авторами книги Remodelista.

Принципы обустройства прихожей в узком коридоре

Эксперты минимализма и наведения порядка в доме считают, что в узком коридоре необходимо в первую очередь обзавестись настенной вешалкой — это будет основное место для хранения вещей.

Вот что еще поможет обустроить пространство мини-прихожей:

  • Полка на высоте — здесь вы сможете хранить сумки и шляпы.
  • Используйте крючки — на них можно повесить не только одежду, но и ключницу, сумку, поводок для собаки и другие вещи.
  • Прихожую можно дополнить аксессуарами: например, настенными часами, чтобы следить за временем.
  • Зеркало стоит повесить рядом с дверью или на саму дверь, чтобы можно посмотреться прямо перед выходом из дома.
  • Обзаведитесь мебелью и ящиками с делениями, чтобы там можно было разложить почту, ключи и мелочь.
  • Табурет или пуфик — пригодиться, чтобы обуваться и доставать что-то с верхней полки.
  • Корзина, чтобы хранить в ней домашние тапочки.
  • Подставка для зонтов, которая отлично подойдет и для других вещей, например чтобы убрать в него коврик для йоги.
Длинная и узкая прихожая интерьерДлинная и узкая прихожая интерьер
Длинная и узкая прихожая интерьер. Фото: Изображение Midjourney
Узкая длинная прихожая интерьерУзкая длинная прихожая интерьер
Узкая длинная прихожая интерьер. Фото: Изображение Midjourney

Порядок и чистота — залог красивой прихожей

Секрет аккуратной прихожей кроется в ежедневном поддержании порядка. Каждый день уделяйте хотя бы немного времени наведению чистоты. Можно начать с сортировки почты — например, вместо бумажных квитанций используйте электронные, а для остальных корреспонденции придумайте специальное место для хранения.

Также не складируйте все, что заносите в квартиру на полочках: старайтесь разбирать, выбрасывать и разносить все по местам сразу, как заходите в квартиру.

Что стоит выбросить или убрать на долгое хранение из прихожей:

  • Зонтики с дефектами
  • Ненужные ключи
  • Перчатки, у которых нет пары
  • Одежду, которая уже не по размеру вам и другим членам семьи
  • Вещи для спорта, которые редко используются
  • Ненужную почту
  • Лишние дубликаты вещей
  • Обувь и сумки, которые не используются ежедневно
  • Одежду не по сезону
Узкая прихъожая в совремменном стилеУзкая прихъожая в совремменном стиле
Узкая прихъожая в совремменном стиле. Фото: Изображение Midjourney
Прихожая в узком коридореПрихожая в узком коридоре
Прихожая в узком коридоре. Фото: Изображение Midjourney

Лайфхаки для узкой прихожей

На что особенно стоит обратить внимание в узкой прихожей, по мнению авторов книги Remodelista:

  1. Размещайте настенные вешалки на разных уровнях для максимального использования пространства.
  2. Вешайте на стены не только одежду, но и другие предметы с петельками: ложки для обуви, зеркала, ключницы и т. д.
  3. Выбирайте красивые бытовые предметы. Даже веник (если он красив и необычен) может стать элементом декора.
  4. Выбирайте мебель, которую легко перемещать.
  5. Предпочитайте встроенные ящики и комоды, они экономят место.

Следуя этим простым правилам, можно поддерживать идеальный порядок и чистоту в прихожей.

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