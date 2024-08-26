Прихожая для узкого коридора: полезные лайфхаки, которые меняют порядок вещей

Posted 26 августа, 07:35
Published 26 августа, 07:35
Modified 10 сентября, 06:20
Updated 10 сентября, 06:20
Даже в небольшой квартире, где не предусмотрен коридор, можно создать функциональную зону прихожей. Разбираемся, как сделать в узком коридоре многофункциональную прихожую вместе с Джулией Карлсон и Марго Гуральник, авторами книги Remodelista.
Эксперты минимализма и наведения порядка в доме считают, что в узком коридоре необходимо в первую очередь обзавестись настенной вешалкой — это будет основное место для хранения вещей.
Секрет аккуратной прихожей кроется в ежедневном поддержании порядка. Каждый день уделяйте хотя бы немного времени наведению чистоты. Можно начать с сортировки почты — например, вместо бумажных квитанций используйте электронные, а для остальных корреспонденции придумайте специальное место для хранения.
Также не складируйте все, что заносите в квартиру на полочках: старайтесь разбирать, выбрасывать и разносить все по местам сразу, как заходите в квартиру.
На что особенно стоит обратить внимание в узкой прихожей, по мнению авторов книги Remodelista:
Следуя этим простым правилам, можно поддерживать идеальный порядок и чистоту в прихожей.
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