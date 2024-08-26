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Posted 26 августа, 14:35

Published 26 августа, 14:35

Modified 10 сентября, 06:16

Updated 10 сентября, 06:16

Зависимость от табакокурения похожа на наркотическую, поскольку привыкание формируется на физическом уровне

Вы будете приятно удивлены: что происходит с организмом курильщика при полном отказе от сигарет

26 августа 2024, 14:35
Фото: Изображение Midjourney
Зависимость от табакокурения похожа на наркотическую, поскольку привыкание формируется на физическом уровне
Доказано, что курение негативно действует не только на легкие, но и на другие жизненно важные системы и органы. Но сможет ли организм восстановиться, если его хозяин найдет в себе силы полностью отказаться от сигарет? Ответ на этот вопрос вы найдете в данной статье.

Почему курение затягивает?

Почему многие люди не могут сразу бросить курить, даже если сами захотели это сделать? По мнению экспертов, зависимость от табакокурения похожа на наркотическую, поскольку привыкание формируется на физическом уровне — никотин начинает участвовать в обмене веществ. Впрочем, если набраться сил и перетерпеть неприятные ощущения, связанные с процессом отказа от курения, есть шансы полностью завязать с этой пагубной привычкой.

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Как организм реагирует на отказ от курения?

Когда человек собирается бросить курить, он полон оптимизма и решимости. Но уже спустя несколько часов после не выкуренной в привычном режиме сигареты у курильщика может появиться тревожность, связанная с практически непреодолимой тягой покурить. На второй-третий день отказа от курения у людей нарушается сон, появляется раздражительность, может наблюдаться потеря аппетита.

Может также возникнуть сильный кашель — за счет того, что легкие начинают постепенно восстанавливаться. Одновременно с этим курильщик ощущает, что дышать ему вроде как становится легче, и этот факт дает дополнительный стимул продолжать борьбу.

На 3-5 день без сигарет улучшается кровоснабжение мозга и сердца, нормализуется деятельность поджелудочной железы, в легких и бронхах полным ходом идут восстановительные процессы, вновь появляется способность воспринимать вкус. Через неделю организм уже вовсю привыкает к жизни без никотина, а человека на этом фоне все сильнее тянет взяться за сигарету — он становится эмоционально нестабильным и даже может проявлять агрессию.

На 9-10 день после отказа от курения табачный дым начинает вызывать у бывшего курильщика отторжение, но в этот момент он все еще может вернуться к курению, если будет находиться в компании курящих людей. В этот период стабилизируется состояние слизистой желудка, начинает восстанавливаться иммунитет. Через две недели без сигарет цвет лица становится лучше, исчезает желтизна с пальцев.

Через неделю без сигарет человек может стать эмоционально нестабильнымЧерез неделю без сигарет человек может стать эмоционально нестабильным
Через неделю без сигарет человек может стать эмоционально нестабильным. Фото: Изображение Midjourney

По прошествии месяца у бросающего курить происходит настоящий взрыв обонятельных и вкусовых ощущений, которые раньше были не такими яркими. Одновременно с этим улучшается аппетит, и в этот период важно не переусердствовать с едой, чтобы не набрать лишний вес. В организме активно идет регенерация: выводятся токсичные вещества, обновляются клетки крови, улучшается самочувствие, выравнивается эмоциональный фон.

Спустя 6 месяцев экс-курильщика не узнать — у него стабильно хорошее самочувствие, нормализовался сон, прекрасный аппетит и отличное настроение. В этот период завершается полное обновление клеток кожи, лицо выглядит свежим, уходит сухость. А вот легкие и бронхи еще находятся в стадии восстановления, хотя человек уже может дышать полной грудью.

Через год после отказа от курения организм восстанавливается полностью. Риск инсульта и инфаркта снижается на 30% и 50% соответственно. Также на 80 — 90% уменьшается вероятность заполучить рак печени и легких. Желания курить больше не возникает, и на этом этапе столкнуть человека с выбранного им пути не могут уже даже курящие рядом хорошие знакомые.

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