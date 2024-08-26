Вы будете приятно удивлены: что происходит с организмом курильщика при полном отказе от сигарет

Posted 26 августа, 14:35
Published 26 августа, 14:35
Modified 10 сентября, 06:16
Updated 10 сентября, 06:16
Почему многие люди не могут сразу бросить курить, даже если сами захотели это сделать? По мнению экспертов, зависимость от табакокурения похожа на наркотическую, поскольку привыкание формируется на физическом уровне — никотин начинает участвовать в обмене веществ. Впрочем, если набраться сил и перетерпеть неприятные ощущения, связанные с процессом отказа от курения, есть шансы полностью завязать с этой пагубной привычкой.
Когда человек собирается бросить курить, он полон оптимизма и решимости. Но уже спустя несколько часов после не выкуренной в привычном режиме сигареты у курильщика может появиться тревожность, связанная с практически непреодолимой тягой покурить. На второй-третий день отказа от курения у людей нарушается сон, появляется раздражительность, может наблюдаться потеря аппетита.
Может также возникнуть сильный кашель — за счет того, что легкие начинают постепенно восстанавливаться. Одновременно с этим курильщик ощущает, что дышать ему вроде как становится легче, и этот факт дает дополнительный стимул продолжать борьбу.
На 3-5 день без сигарет улучшается кровоснабжение мозга и сердца, нормализуется деятельность поджелудочной железы, в легких и бронхах полным ходом идут восстановительные процессы, вновь появляется способность воспринимать вкус. Через неделю организм уже вовсю привыкает к жизни без никотина, а человека на этом фоне все сильнее тянет взяться за сигарету — он становится эмоционально нестабильным и даже может проявлять агрессию.
На 9-10 день после отказа от курения табачный дым начинает вызывать у бывшего курильщика отторжение, но в этот момент он все еще может вернуться к курению, если будет находиться в компании курящих людей. В этот период стабилизируется состояние слизистой желудка, начинает восстанавливаться иммунитет. Через две недели без сигарет цвет лица становится лучше, исчезает желтизна с пальцев.
По прошествии месяца у бросающего курить происходит настоящий взрыв обонятельных и вкусовых ощущений, которые раньше были не такими яркими. Одновременно с этим улучшается аппетит, и в этот период важно не переусердствовать с едой, чтобы не набрать лишний вес. В организме активно идет регенерация: выводятся токсичные вещества, обновляются клетки крови, улучшается самочувствие, выравнивается эмоциональный фон.
Спустя 6 месяцев экс-курильщика не узнать — у него стабильно хорошее самочувствие, нормализовался сон, прекрасный аппетит и отличное настроение. В этот период завершается полное обновление клеток кожи, лицо выглядит свежим, уходит сухость. А вот легкие и бронхи еще находятся в стадии восстановления, хотя человек уже может дышать полной грудью.
Через год после отказа от курения организм восстанавливается полностью. Риск инсульта и инфаркта снижается на 30% и 50% соответственно. Также на 80 — 90% уменьшается вероятность заполучить рак печени и легких. Желания курить больше не возникает, и на этом этапе столкнуть человека с выбранного им пути не могут уже даже курящие рядом хорошие знакомые.
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