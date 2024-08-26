Вы будете приятно удивлены: что происходит с организмом курильщика при полном отказе от сигарет

На 9-10 день после отказа от курения табачный дым начинает вызывать у бывшего курильщика отторжение, но в этот момент он все еще может вернуться к курению, если будет находиться в компании курящих людей. В этот период стабилизируется состояние слизистой желудка, начинает восстанавливаться иммунитет. Через две недели без сигарет цвет лица становится лучше, исчезает желтизна с пальцев.