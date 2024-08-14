Как пережить жару в машине без кондиционера: путевые лайфхаки

Posted 14 августа, 10:26
Published 14 августа, 10:26
Modified 10 сентября, 05:32
Updated 10 сентября, 05:32
Соорудить простейшую систему охлаждения можно из подручных средств. Захватите из дома марлю, смочите ее водой и закрепите влажную ткань на воздуховодах. При обдуве ткань будет охлаждаться, от нее в салоне немного повеет прохладой.
Есть специальная атермальная пленка, которая клеится на стекла. В ее составе несколько слоев, в том числе слой с ультрафиолетовой защитой и слой с поглощением инфракрасных лучей. Целесообразно обклеить хотя бы лобовое и передние стекла.
Только важно при этом не забыть, что по регламенту пленка не должна быть шире 140 мм, а также исключено ее попадание в зону работы «дворников».
Светлые чехлы меньше нагреваются, к тому же гораздо приятнее в жару садиться на прохладную поверхность. Поэтому хорошим вариантом будут чехлы из светлого кожзама — практично и недорого.
Этот лайфхак используют в жарких странах, где палящее солнце является нормой. Чтобы руль не нагревался, на него надевают меховой чехол. Эксперты советуют вместо меха использовать хотя бы чехлы их светлой приятной на ощупь ткани.
В ассортименте маркетплейсов сейчас есть много разновидностей автовентиляторов. Есть даже такие, что работают от солнечных батарей. Ветродуй отчасти поможет решить проблему охлаждения салона хотя бы отчасти.
Старайтесь носить одежду светлых тонов, а в самом салоне переобувать туфли на открытую обувь.
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