Как пережить жару в машине без кондиционера: путевые лайфхаки

Увлажните воздух Затените стекла Наклейте цветную полосу на ветровое стекло Поменяйте чехлы в салоне Наденьте чехол на руль Купите вентилятор Носите светлое

В машине в жару передвигаться легче — есть хотя бы кондиционер. Но что делать, если устройство сломалось или его вообще нет — «руки не дошли» поставить. Как выжить в аномальную жару в салоне авто? Предлагаем советы от эксперта журнала «За рулем».