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Posted 14 августа, 10:26

Published 14 августа, 10:26

Modified 10 сентября, 05:32

Updated 10 сентября, 05:32

Жара в городе — мука для автовладельцев

Как пережить жару в машине без кондиционера: путевые лайфхаки

14 августа 2024, 10:26
Фото: Изображение Midjourney
Жара в городе — мука для автовладельцев
В машине в жару передвигаться легче — есть хотя бы кондиционер. Но что делать, если устройство сломалось или его вообще нет — «руки не дошли» поставить. Как выжить в аномальную жару в салоне авто? Предлагаем советы от эксперта журнала «За рулем».

Увлажните воздух

Соорудить простейшую систему охлаждения можно из подручных средств. Захватите из дома марлю, смочите ее водой и закрепите влажную ткань на воздуховодах. При обдуве ткань будет охлаждаться, от нее в салоне немного повеет прохладой.

Затените стекла

Есть специальная атермальная пленка, которая клеится на стекла. В ее составе несколько слоев, в том числе слой с ультрафиолетовой защитой и слой с поглощением инфракрасных лучей. Целесообразно обклеить хотя бы лобовое и передние стекла.

Соорудить простейшую систему охлаждения можно из подручных средствСоорудить простейшую систему охлаждения можно из подручных средств
Соорудить простейшую систему охлаждения можно из подручных средств. Фото: Изображение Midjourney

Наклейте цветную полосу на ветровое стекло

Только важно при этом не забыть, что по регламенту пленка не должна быть шире 140 мм, а также исключено ее попадание в зону работы «дворников».

Поменяйте чехлы в салоне

Светлые чехлы меньше нагреваются, к тому же гораздо приятнее в жару садиться на прохладную поверхность. Поэтому хорошим вариантом будут чехлы из светлого кожзама — практично и недорого.

Наденьте чехол на руль

Этот лайфхак используют в жарких странах, где палящее солнце является нормой. Чтобы руль не нагревался, на него надевают меховой чехол. Эксперты советуют вместо меха использовать хотя бы чехлы их светлой приятной на ощупь ткани.

Чехлы светлого цвета спасут в аномальную жаруЧехлы светлого цвета спасут в аномальную жару
Чехлы светлого цвета спасут в аномальную жару. Фото: Изображение Midjourney

Купите вентилятор

В ассортименте маркетплейсов сейчас есть много разновидностей автовентиляторов. Есть даже такие, что работают от солнечных батарей. Ветродуй отчасти поможет решить проблему охлаждения салона хотя бы отчасти.

Носите светлое

Старайтесь носить одежду светлых тонов, а в самом салоне переобувать туфли на открытую обувь.

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#Алла Хан#Общество#Здоровье#Автомобиль#Все материалы авторов#Жара
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