newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 августа, 12:38

Published 24 августа, 12:38

Modified 10 сентября, 06:17

Updated 10 сентября, 06:17

Пойдет ли SHAMAN на свадьбу Лепса? Новые подробности скандального романа

24 августа 2024, 12:38
В последнее время в мире шоу-бизнеса кипят страсти. SHAMAN, известный своим хитом «Настоящий мужчина», недавно открыл завесу тайны о возможной свадьбе Григория Лепса с юной Авророй Кибой. Что думает Ярослав Дронов о своем старшем коллеге и как он относится к слухам о его личной жизни?

В День государственного флага России SHAMAN дал масштабный концерт на Красной площади. Перед своим выступлением певец дал небольшое интервью, в ходе которого поделился своими размышлениями о предстоящей свадьбе Григория Лепса. Однако это не была единственная тема, привлекшая внимание публики. В разговоре SHAMAN коснулся и множества других вопросов.

SHAMAN о Григории Лепсе: «Каждый человек многогранен»

Когда один из журналистов задал вопрос о возможном негативном влиянии Лепса на SHAMAN, например, склонении к выпивке на репетициях, Ярослав ответил спокойно и мудро.

— Помните, никто не является исключительно хорошим или плохим. В каждом из нас присутствует смесь. Есть мудрая мысль: наши недостатки — это продолжение наших достоинств, — заметил он.

Свадьба Лепса и Авроры

Но наибольший интерес вызвал вопрос о возможной свадьбе Лепса с 18-летней Авророй Кибой.

— Ну, если будет, конечно, пойду. Оливьешки похрумкаю, — с улыбкой сказал Дронов.

Ярослав Дронов высоко ценит Григория Лепса и открыто об этом говорит. Он признается, что при каждой встрече с певцом шутливо упоминает о своем долге, так как в прошлом зарабатывал, выступая в ресторанах и исполняя популярные песни Лепса в трудные времена.

Читайте также:
Фронтмен группы «Мумий Тролль» поет в США на корпоративах за 7 млн рублейСуд решил судьбу песен Шатунова: кому теперь принадлежат права на хиты 90-хМать Гарика Харламова блистала на его свадьбе с Катериной Ковальчук
#Ольга Харина#Знаменитости#Песни#Певец#Свадьба
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика