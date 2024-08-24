Пойдет ли SHAMAN на свадьбу Лепса? Новые подробности скандального романа

Ярослав Дронов высоко ценит Григория Лепса и открыто об этом говорит. Он признается, что при каждой встрече с певцом шутливо упоминает о своем долге, так как в прошлом зарабатывал, выступая в ресторанах и исполняя популярные песни Лепса в трудные времена.