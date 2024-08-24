Пойдет ли SHAMAN на свадьбу Лепса? Новые подробности скандального романа

Posted 24 августа, 12:38
Published 24 августа, 12:38
Modified 10 сентября, 06:17
Updated 10 сентября, 06:17
В День государственного флага России SHAMAN дал масштабный концерт на Красной площади. Перед своим выступлением певец дал небольшое интервью, в ходе которого поделился своими размышлениями о предстоящей свадьбе Григория Лепса. Однако это не была единственная тема, привлекшая внимание публики. В разговоре SHAMAN коснулся и множества других вопросов.
Когда один из журналистов задал вопрос о возможном негативном влиянии Лепса на SHAMAN, например, склонении к выпивке на репетициях, Ярослав ответил спокойно и мудро.
— Помните, никто не является исключительно хорошим или плохим. В каждом из нас присутствует смесь. Есть мудрая мысль: наши недостатки — это продолжение наших достоинств, — заметил он.
Но наибольший интерес вызвал вопрос о возможной свадьбе Лепса с 18-летней Авророй Кибой.
— Ну, если будет, конечно, пойду. Оливьешки похрумкаю, — с улыбкой сказал Дронов.
Ярослав Дронов высоко ценит Григория Лепса и открыто об этом говорит. Он признается, что при каждой встрече с певцом шутливо упоминает о своем долге, так как в прошлом зарабатывал, выступая в ресторанах и исполняя популярные песни Лепса в трудные времена.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14