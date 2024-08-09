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Posted 9 августа, 17:02

Published 9 августа, 17:02

Modified 10 сентября, 05:22

Updated 10 сентября, 05:22

Мать Гарика Харламова блистала на его свадьбе с Катериной Ковальчук

9 августа 2024, 17:02
Два дня назад Гарик Харламов сыграл свадьбу с своей избранницей Катериной Ковальчук. Молодожены познакомились во время работы над сериалом «Гусар».

Свадьба проходила в Подмосковье, пишет starhit.ru.

Невеста выбрала традиционный белый наряд, а жених — черный классический костюм и светлую футболку. Молодые получили множество восторженных комплиментов.

Также присутствующие оценили образ матери Гарика Харламова — Натальи Игоревны. Она была одета в прозрачное платье. Наряд дополнили элегантная прическа, сумочка и торжественный макияж.

Наталья Игоревна — обладательница подтянутой фигуры. Видно, что она следит за своей внешностью. Пока она не делится секретами своей красоты, хотя ведет блог в соцсети.

Харламов и Ковальчук часто можно увидеть вместе. При этом Катерина не спешит делиться информацией о совместной жизни с Гариком. Однако она отмечает, что супруг стал для нее источником вдохновения.

Она рассказала, что Гарик — очень позитивный человек, и она учится у него этому качеству.

«Он… простой, открытый и очень искренний», — отметила в недавнем интервью Ковальчук.

Харламов вступил в брак третий раз, а Ковальчук — первый. Гарик делает все, чтобы его жена была счастлива.

Он поделился, что невеста хотела традиционное торжество с обменом кольцами, белым платьем и приглашенными родственниками. Все желания невесты были учтены, добавил Харламов.

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#Марина Колодкина#Знаменитости#Отношения#Свадьба
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