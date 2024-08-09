Мать Гарика Харламова блистала на его свадьбе с Катериной Ковальчук

Posted 9 августа, 17:02
Published 9 августа, 17:02
Modified 10 сентября, 05:22
Updated 10 сентября, 05:22
Свадьба проходила в Подмосковье, пишет starhit.ru.
Невеста выбрала традиционный белый наряд, а жених — черный классический костюм и светлую футболку. Молодые получили множество восторженных комплиментов.
Также присутствующие оценили образ матери Гарика Харламова — Натальи Игоревны. Она была одета в прозрачное платье. Наряд дополнили элегантная прическа, сумочка и торжественный макияж.
Наталья Игоревна — обладательница подтянутой фигуры. Видно, что она следит за своей внешностью. Пока она не делится секретами своей красоты, хотя ведет блог в соцсети.
Харламов и Ковальчук часто можно увидеть вместе. При этом Катерина не спешит делиться информацией о совместной жизни с Гариком. Однако она отмечает, что супруг стал для нее источником вдохновения.
Она рассказала, что Гарик — очень позитивный человек, и она учится у него этому качеству.
«Он… простой, открытый и очень искренний», — отметила в недавнем интервью Ковальчук.
Харламов вступил в брак третий раз, а Ковальчук — первый. Гарик делает все, чтобы его жена была счастлива.
Он поделился, что невеста хотела традиционное торжество с обменом кольцами, белым платьем и приглашенными родственниками. Все желания невесты были учтены, добавил Харламов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14