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Posted 21 августа, 17:43

Published 21 августа, 17:43

Modified 10 сентября, 06:09

Updated 10 сентября, 06:09

Фронтмен группы «Мумий Тролль» поет в США на корпоративах за 7 млн рублей

Фронтмен группы «Мумий Тролль» поет в США на корпоративах за 7 млн рублей

21 августа 2024, 17:43
Фото: Изображение Midjourney
Фронтмен рок-коллектива «Мумий Тролль» Илья Лагутенко дает концерты на корпоративах в США за гонорар в размере 80 тысяч долларов, что в переводе на российскую валюту равняется семи миллионам рублей.

Менеджеры группы предлагают переводить гонорары на счет местной компании. Такой информацией о заработке музыканта поделилось издание SHOT.

Как пишет www.gazeta.ru, известная российская группа нередко выступает на частных мероприятиях в Штатах, а также ездит в туры по стране. Из-за такого плотного гастрольного графика Лагутенко и его команда пока не планируют возвращаться на родину.

Стоит отметить, что в РФ у лидера группы есть коттедж в поселке на Новорижском шоссе, который стоит порядка 40 миллионов рублей. Помимо этого, исполнитель имеет в совместной собственности с матерью Еленой Кибиткиной жилплощадь в столичном районе Покровское-Стрешнево.

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