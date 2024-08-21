Фронтмен группы «Мумий Тролль» поет в США на корпоративах за 7 млн рублей

Posted 21 августа, 17:43
Published 21 августа, 17:43
Modified 10 сентября, 06:09
Updated 10 сентября, 06:09
Менеджеры группы предлагают переводить гонорары на счет местной компании. Такой информацией о заработке музыканта поделилось издание SHOT.
Как пишет www.gazeta.ru, известная российская группа нередко выступает на частных мероприятиях в Штатах, а также ездит в туры по стране. Из-за такого плотного гастрольного графика Лагутенко и его команда пока не планируют возвращаться на родину.
Стоит отметить, что в РФ у лидера группы есть коттедж в поселке на Новорижском шоссе, который стоит порядка 40 миллионов рублей. Помимо этого, исполнитель имеет в совместной собственности с матерью Еленой Кибиткиной жилплощадь в столичном районе Покровское-Стрешнево.
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