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Posted 24 августа, 10:00

Published 24 августа, 10:00

Modified 10 сентября, 06:18

Updated 10 сентября, 06:18

Как быстро укрепить и отрастить ногти: секреты крепких и здоровых ногтей

Как быстро отрастить ногти: секреты крепких и здоровых ногтей

24 августа 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
Как быстро укрепить и отрастить ногти: секреты крепких и здоровых ногтей
Забудьте о сложных дизайнах и ярких лаках! В тренде — естественная красота и «голый маникюр». Но как быть, если ваши ногти не готовы к такому вызову?

Сейчас в моде минимализм, и это касается не только одежды и интерьера, но и маникюра. «Голый маникюр» — новый тренд, который подчёркивает естественную красоту ногтей. Однако не все могут похвастаться крепкими и здоровыми ногтями, готовыми к такому показу. Как быстро укрепить и отрастить ногти, чтобы они выглядели идеально? Давайте разберёмся.

Как укрепить ногти изнутри

Первое, о чем стоит подумать, если ногти стали ломкими — это рацион. Некоторые витамины и микроэлементы играют ключевую роль в состоянии ногтей.

Биотин

Биотин, или витамин В7, важен для эластичности и прочности ногтей. Исследования показывают, что добавление биотина в рацион может значительно укрепить ногти. Например, в одном исследовании участники, принимавшие биодобавку с 2,5 мг биотина ежедневно, заметили улучшение уже через несколько недель.

— Биотин действительно помогает укрепить ногти. В нашем исследовании более 60% участников отметили улучшение после нескольких недель приёма биодобавок, — делится дерматолог Л. Г. Хохман .
  • Где найти биотин: печень, яичный желток, йогурт, лосось, миндаль.
Как укрепить ногти изнутриКак укрепить ногти изнутри
Как укрепить ногти изнутри. Фото: Изображение Midjourney

Витамины группы В

Фолиевая кислота (В9) и витамин В12 важны для производства эритроцитов, которые доставляют кислород ко всем тканям, включая ногти. Недостаток этих витаминов может замедлить рост ногтей и сделать их более ломкими.

  • Источники: шпинат, клубника, фасоль, орехи, говяжья печень, рыба.

Железо

Железо необходимо для выработки гемоглобина, который транспортирует кислород. Нехватка железа может сделать ногти хрупкими.

  • Источники: мясо, рыба, шпинат, бобовые, яйца, орехи.

Магний

Магний участвует в синтезе белка, необходимого для роста ногтей. Несмотря на доступность магния в продуктах, многие люди получают его недостаточно.

  • Источники: цельнозерновые, шпинат, орехи, киноа.
Здоровые ногтиЗдоровые ногти
Здоровые ногти. Фото: Изображение Midjourney

Жирные кислоты омега-3

Недостаток омега-3 может привести к сухости и ломкости ногтей.

  • Источники: жирная рыба, грецкие орехи, яйца, семена чиа, льняное масло.

Витамин С

Витамин С необходим для производства коллагена, который обеспечивает прочность тканей.

  • Источники: киви, цитрусовые, клубника, сладкий перец, зелёные овощи.

Цинк

Цинк важен для деления клеток, от которого зависит рост ногтей.

  • Источники: мясо, птица, рыба, яйца, бобовые, орехи.
Как укрепить ногти снаружиКак укрепить ногти снаружи
Как укрепить ногти снаружи. Фото: Изображение Midjourney

Как укрепить ногти снаружи

Но питание — это только половина дела. Ногти также нуждаются в уходе снаружи.

Масляные ванночки

Простой и эффективный способ увлажнить ногти — масляные ванночки. Подогрейте оливковое или кокосовое масло до температуры тела и опустите в него кончики пальцев на 5–10 минут. Дополнительно после процедуры можно провести массаж. Используйте любимое базовое масло и втирайте его в кутикулу.

Пчелиный воск

Воск создаёт на ногтях плёнку, которая удерживает влагу. Втирайте размягчённый воск в ногти каждый вечер.

Укрепляющие средства из магазина

В аптеках можно найти множество средств, обещающих укрепить ногти. Обычно они увлажняют ногтевую пластину и кутикулу.

Примеры:

  • Увлажняющее масло для ногтей.
  • Твёрдое покрытие для ногтей.

Советы экспертов

Эксперты Mayo Clinic рекомендуют:

  • Избегать длительного контакта с водой.
  • Пользоваться перчатками при домашних делах.
  • Не грызть ногти и не отрывать заусеницы.
  • Ежедневно использовать увлажняющий крем для рук и ногтей.
  • Не злоупотреблять маникюром и избегать средств на основе ацетона.
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#Ольга Харина#Здоровье#Красота#Маникюр#Ногти
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