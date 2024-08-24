Как быстро отрастить ногти: секреты крепких и здоровых ногтей

Сейчас в моде минимализм, и это касается не только одежды и интерьера, но и маникюра. «Голый маникюр» — новый тренд, который подчёркивает естественную красоту ногтей. Однако не все могут похвастаться крепкими и здоровыми ногтями, готовыми к такому показу. Как быстро укрепить и отрастить ногти, чтобы они выглядели идеально? Давайте разберёмся.