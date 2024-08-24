Как быстро отрастить ногти: секреты крепких и здоровых ногтей

Posted 24 августа, 10:00
Published 24 августа, 10:00
Modified 10 сентября, 06:18
Updated 10 сентября, 06:18
Сейчас в моде минимализм, и это касается не только одежды и интерьера, но и маникюра. «Голый маникюр» — новый тренд, который подчёркивает естественную красоту ногтей. Однако не все могут похвастаться крепкими и здоровыми ногтями, готовыми к такому показу. Как быстро укрепить и отрастить ногти, чтобы они выглядели идеально? Давайте разберёмся.
Первое, о чем стоит подумать, если ногти стали ломкими — это рацион. Некоторые витамины и микроэлементы играют ключевую роль в состоянии ногтей.
Биотин, или витамин В7, важен для эластичности и прочности ногтей. Исследования показывают, что добавление биотина в рацион может значительно укрепить ногти. Например, в одном исследовании участники, принимавшие биодобавку с 2,5 мг биотина ежедневно, заметили улучшение уже через несколько недель.
— Биотин действительно помогает укрепить ногти. В нашем исследовании более 60% участников отметили улучшение после нескольких недель приёма биодобавок, — делится дерматолог Л. Г. Хохман .
Фолиевая кислота (В9) и витамин В12 важны для производства эритроцитов, которые доставляют кислород ко всем тканям, включая ногти. Недостаток этих витаминов может замедлить рост ногтей и сделать их более ломкими.
Железо необходимо для выработки гемоглобина, который транспортирует кислород. Нехватка железа может сделать ногти хрупкими.
Магний участвует в синтезе белка, необходимого для роста ногтей. Несмотря на доступность магния в продуктах, многие люди получают его недостаточно.
Недостаток омега-3 может привести к сухости и ломкости ногтей.
Витамин С необходим для производства коллагена, который обеспечивает прочность тканей.
Цинк важен для деления клеток, от которого зависит рост ногтей.
Но питание — это только половина дела. Ногти также нуждаются в уходе снаружи.
Простой и эффективный способ увлажнить ногти — масляные ванночки. Подогрейте оливковое или кокосовое масло до температуры тела и опустите в него кончики пальцев на 5–10 минут. Дополнительно после процедуры можно провести массаж. Используйте любимое базовое масло и втирайте его в кутикулу.
Воск создаёт на ногтях плёнку, которая удерживает влагу. Втирайте размягчённый воск в ногти каждый вечер.
В аптеках можно найти множество средств, обещающих укрепить ногти. Обычно они увлажняют ногтевую пластину и кутикулу.
Примеры:
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