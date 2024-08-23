Мой источник вдохновения: топ-6 идеальных цветов для создания прибрежного стиля

Вариации денимового синего — отличный способ привнести прибрежную эстетику в ваш дом. Попробуйте цвет года от Sherwin-Williams — Upward SW 6239. Это «очень легкий и воздушный цвет, который является основой тренда прибрежного стиля», говорит Сью Вадден, директор по маркетингу цветов в Sherwin-Williams. Она рекомендует сочетать его с белыми или темно-синими оттенками, а также с теплыми коричневыми акцентами, такими как деревянная мебель, которая является еще одним неотъемлемым элементом этого стиля.