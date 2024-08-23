Мой источник вдохновения: топ-6 идеальных цветов для создания прибрежного стиля

Posted 23 августа, 06:02
Published 23 августа, 06:02
Modified 10 сентября, 05:45
Updated 10 сентября, 05:45
Мягкие голубые, кремовые нейтральные и природные оттенки воплощают в себе прибрежную эстетику, которая отличается своей спокойной и гостеприимной атмосферой.
Если вы не хотите полностью погружаться в этот стиль, используя более очевидные мотивы, краски, вдохновленные прибрежным стилем, позволят вам создать сдержанный и вневременной интерьер. Дизайнеры интерьеров делятся своими рекомендациями по выбору цветов, которые помогут вам легко привнести этот стиль в ваш дом.
Вариации денимового синего — отличный способ привнести прибрежную эстетику в ваш дом. Попробуйте цвет года от Sherwin-Williams — Upward SW 6239. Это «очень легкий и воздушный цвет, который является основой тренда прибрежного стиля», говорит Сью Вадден, директор по маркетингу цветов в Sherwin-Williams. Она рекомендует сочетать его с белыми или темно-синими оттенками, а также с теплыми коричневыми акцентами, такими как деревянная мебель, которая является еще одним неотъемлемым элементом этого стиля.
Для добавления цвета, который не отходит далеко от нейтрального, обратите внимание на мягкий оттенок желтого, такой как Chestertown Buff от Benjamin Moore. Этот глубокий оттенок с легкими оранжевыми подтонами прекрасно сочетается с другими прибрежными цветами, такими как кремовый и белый.
Цвета, вдохновленные природой, гарантированно создадут в вашем доме прибрежную атмосферу. Для нежно-зеленого оттенка попробуйте Farrow and Ball's Green Smoke No. 47. В этом спальне, оформленной Келси Хейвуд, Green Smoke создает ощущение спокойствия и одновременно придает комнате уютный, обжитой вид.
Для уютного голубовато-серого оттенка попробуйте Smokestack Gray от Benjamin Moore, который имеет легкий зеленый подтон. В интерьере, где этот цвет сочетается с белыми оттенками, Smokestack приобретает более насыщенный вид, сохраняя при этом связь с прибрежным стилем.
Если вам нравится чистая и классическая эстетика белого цвета, но вы не хотите, чтобы оттенок был слишком холодным, попробуйте White Dove от Benjamin Moore. Этот кремовый оттенок мгновенно осветит любое пространство и прекрасно сочетается с мягкими оттенками голубого, розового и серого.
Персиковый цвет вызывает ассоциации с закатами на пляже и теплыми летними днями. Для идеального оттенка выберите Setting Plaster Modern Emulsion No. 231 от Farrow & Ball, который сочетает в себе подтона персика, терракоты и бежевого для создания уютной и приглашенной атмосферы.
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