Как выбрать цвет краски для внутренних стен помещений с помощью цветового круга

Posted 21 июня, 03:56
Published 21 июня, 03:56
Modified 10 сентября, 02:40
Updated 10 сентября, 02:40
Цветовой круг — это круговая диаграмма для демонстрации спектра цветов. При этом любые цвета, расположенные напротив, считаются дополняющими друг друга — например, красный и зеленый, желтый и фиолетовый, оранжевый и синий. Дело в том, что пары цветов, расположенных на противоположных концах спектра, являются инверсией друг друга, но при этом в сочетании выглядят ярче и эффектнее, усиливая визуальный эффект.
Цветовой круг можно использовать при составлении сбалансированной палитры для любого типа оформительского или художественного проекта. Эксперты рекомендуют при выборе красок использовать правило 60 — 30 — 10, согласно которому, основной цвет в помещении должен занимать 60% палитры, тогда как второстепенный и акцентный цвета должны занимать, соответственно, 30% и 10%, и именно такие цветовые пропорции помогают пространству выглядеть сбалансировано и гармонично.
Также, воспользовавшись цветовым кругом, можно подобрать цвета и оттенки, располагающиеся рядом друг с другом. Так что цветовой круг может стать незаменимым инструментом при выборе палитры для оформления помещения.
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