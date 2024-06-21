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Posted 21 июня, 03:56

Published 21 июня, 03:56

Modified 10 сентября, 02:40

Updated 10 сентября, 02:40

Как выбрать цвет краски для внутренних стен помещений с помощью цветового круга

21 июня 2024, 03:56
Когда люди делают ремонт в своем жилье или оформляют новое жилое помещение, они, как правило, уже представляют себе, как должны выглядеть обновленные комнаты. Но иногда человек до самого конца не может определиться, в какой цвет покрасить стены, и в этом выборе может помочь цветовой круг.

Что представляет собой цветовой круг

Цветовой круг — это круговая диаграмма для демонстрации спектра цветов. При этом любые цвета, расположенные напротив, считаются дополняющими друг друга — например, красный и зеленый, желтый и фиолетовый, оранжевый и синий. Дело в том, что пары цветов, расположенных на противоположных концах спектра, являются инверсией друг друга, но при этом в сочетании выглядят ярче и эффектнее, усиливая визуальный эффект.

Как пользоваться цветовым кругом при выборе краски

Цветовой круг можно использовать при составлении сбалансированной палитры для любого типа оформительского или художественного проекта. Эксперты рекомендуют при выборе красок использовать правило 60 — 30 — 10, согласно которому, основной цвет в помещении должен занимать 60% палитры, тогда как второстепенный и акцентный цвета должны занимать, соответственно, 30% и 10%, и именно такие цветовые пропорции помогают пространству выглядеть сбалансировано и гармонично.

Также, воспользовавшись цветовым кругом, можно подобрать цвета и оттенки, располагающиеся рядом друг с другом. Так что цветовой круг может стать незаменимым инструментом при выборе палитры для оформления помещения.

#Алина Ибрагимова#Общество#Дом#Все материалы авторов#Ремонт#Интерьер
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