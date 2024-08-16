«В гробу мы видели такие цены!»: почему летний отдых стал для россиян кошмаром

Путешественница также предостерегла от опасности нападения змей, скрывающихся в траве, и отметила, что фотогеничных мест в Абхазии гораздо меньше, чем может показаться на первый взгляд. Помимо этого, все путешественники в Абхазии сталкиваются с серьезными пробками на дорогах. Женщина подчеркнула наличие мусора, низкий уровень сервиса, невкусную еду и недружелюбное отношение местных жителей.