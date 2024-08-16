«В гробу мы видели такие цены!»: почему летний отдых стал для россиян кошмаром

Posted 16 августа, 09:02
Published 16 августа, 09:02
Modified 10 сентября, 05:46
Updated 10 сентября, 05:46
Отдых играет важную роль в жизни каждого человека, позволяя восстановить силы, зарядиться энергией и улучшить настроение. Этим летом среди популярных направлений для отдыха у россиян выделяется Абхазия.
Абхазия привлекает туристов своей уникальной природой, тёплым климатом и историческими достопримечательностями. Однако все больше россиян заявляют и о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться на отдыхе.
Одна из путешественниц заявила, что разочаровалась в отдыхе. Женщина, давно мечтавшая побывать в Абхазии, поделилась в социальных сетях своим неудачным опытом поездки в эту республику.
По ее словам, за исключением озера Рица, в Абхазии практически нет других примечательных мест. Вопреки распространенному мнению о чистоте местного моря, вода оказалась практически такой же, как и в российском Адлере.
Отдых «в копеечку»
Кроме того, цены в местных заведениях были настолько завышены, что туристке приходилось брать с собой перекус, чтобы сэкономить, пишет АБН24.
Путешественница также предостерегла от опасности нападения змей, скрывающихся в траве, и отметила, что фотогеничных мест в Абхазии гораздо меньше, чем может показаться на первый взгляд. Помимо этого, все путешественники в Абхазии сталкиваются с серьезными пробками на дорогах. Женщина подчеркнула наличие мусора, низкий уровень сервиса, невкусную еду и недружелюбное отношение местных жителей.
Бесподобная природа
Тем не менее, природа Абхазии произвела на нее приятное впечатление — туристка высоко оценила чистоту горного воздуха и живописные пейзажи, хотя температура воды в озерах оказалась слишком низкой для купания. Путешественница порекомендовала ездить по Абхазии на личном автомобиле, чтобы избежать проблем с экскурсоводами.
Ее отзыв вызвал разную реакцию среди других интернет-пользователей. Тем не менее, многие заявили еще о ряде направлений, которые стали популярны для туризма в 2024 году. Так, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), популярными направлениями для туризма в 2024 году среди россиян являются:
Мнения людей
Среди направлений внутри страны россияне выделяют Крым. Однако мнения о нем неоднозначны, впрочем, как и об Абхазии.
“На пляжах в Форосе настоящий летний ажиотаж сегодня. Тот момент, когда место осталось только для яблока», — поделился турист Андрей.
«Теперь ещё и душ платный — в гробу я видал такой отдых», — выразил своё негодование о Крыме Алексей.
«Загорающих немерено, а вот мусора в урнах и того больше — вываливается через край, настоящие мусорные горы. Нужно ставить большие урны», — подтвердил еще один отдыхающий Кирилл.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14