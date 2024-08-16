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Posted 16 августа, 09:02

Published 16 августа, 09:02

Modified 10 сентября, 05:46

Updated 10 сентября, 05:46

«В гробу мы видели такие цены!»: почему летний отдых стал для россиян кошмаром

16 августа 2024, 09:02
Постоянные нагрузки на работе и в повседневной жизни могут привести к переутомлению, поэтому регулярные поездки на курорты необходимы для восстановления сил.

Отдых играет важную роль в жизни каждого человека, позволяя восстановить силы, зарядиться энергией и улучшить настроение. Этим летом среди популярных направлений для отдыха у россиян выделяется Абхазия.

Абхазия привлекает туристов своей уникальной природой, тёплым климатом и историческими достопримечательностями. Однако все больше россиян заявляют и о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться на отдыхе.

Одна из путешественниц заявила, что разочаровалась в отдыхе. Женщина, давно мечтавшая побывать в Абхазии, поделилась в социальных сетях своим неудачным опытом поездки в эту республику.

По ее словам, за исключением озера Рица, в Абхазии практически нет других примечательных мест. Вопреки распространенному мнению о чистоте местного моря, вода оказалась практически такой же, как и в российском Адлере.

Отдых «в копеечку»

Кроме того, цены в местных заведениях были настолько завышены, что туристке приходилось брать с собой перекус, чтобы сэкономить, пишет АБН24.

Путешественница также предостерегла от опасности нападения змей, скрывающихся в траве, и отметила, что фотогеничных мест в Абхазии гораздо меньше, чем может показаться на первый взгляд. Помимо этого, все путешественники в Абхазии сталкиваются с серьезными пробками на дорогах. Женщина подчеркнула наличие мусора, низкий уровень сервиса, невкусную еду и недружелюбное отношение местных жителей.

Бесподобная природа

Тем не менее, природа Абхазии произвела на нее приятное впечатление — туристка высоко оценила чистоту горного воздуха и живописные пейзажи, хотя температура воды в озерах оказалась слишком низкой для купания. Путешественница порекомендовала ездить по Абхазии на личном автомобиле, чтобы избежать проблем с экскурсоводами.

Ее отзыв вызвал разную реакцию среди других интернет-пользователей. Тем не менее, многие заявили еще о ряде направлений, которые стали популярны для туризма в 2024 году. Так, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), популярными направлениями для туризма в 2024 году среди россиян являются:

  • Турция,
  • Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ),
  • Египет,
  • Таиланд,
  • Вьетнам.

Мнения людей

Среди направлений внутри страны россияне выделяют Крым. Однако мнения о нем неоднозначны, впрочем, как и об Абхазии.

На пляжах в Форосе настоящий летний ажиотаж сегодня. Тот момент, когда место осталось только для яблока», — поделился турист Андрей.

«Теперь ещё и душ платный — в гробу я видал такой отдых», — выразил своё негодование о Крыме Алексей.

«Загорающих немерено, а вот мусора в урнах и того больше — вываливается через край, настоящие мусорные горы. Нужно ставить большие урны», — подтвердил еще один отдыхающий Кирилл.

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