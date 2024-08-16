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Posted 16 августа, 07:20

Published 16 августа, 07:20

Modified 10 сентября, 05:44

Updated 10 сентября, 05:44

Собрать ребенка в школу и не разориться: мамы о подготовке к 1 сентября

Собрать ребенка в школу и не разориться: мамы о подготовке к 1 сентября

16 августа 2024, 07:20
Фото: Изображение Midjourney
Собрать ребенка в школу и не разориться: мамы о подготовке к 1 сентября
Делать покупки к школе — настоящий стресс для родителей. Кажется, что ничего не успеешь купить к 1 сентября, а деньги стремительно тают. Опытные мамы школьников поделились советами, как сэкономить на покупках к школе.

Разделяйте покупки

Не стоит сразу всё закупать в один день и оставлять покупки на последние дни августа. Делайте покупки в школу заранее: некоторую канцелярию, ручки, пеналы можно покупать в течение лета. Это очень выручит, когда вам выдадут к школе список необходимого — половина дела уже будет сделано.

А вот одежду и обувь лучше покупать уже непосредственно перед учебным годом. Ребенок за лето может здорово вырасти!

Не бойтесь покупать б/у

Каждой маме хочется, чтобы ее школьник выглядел красиво и стильно. На праздник 1 сентября можно купить новую одежду, а вот для школьных будней не стесняйтесь выбирать одежду попроще.

Опытные мамы советуют покупать вещи в школу через «мамские» чаты или соцсети. Не бойтесь, что эти вещи будут поношенные. Дети быстро вырастают, и потому часто на продажу предлагаются брендовые вещи, которые надевались всего пару раз.

Не игнорируйте маркетплейсы

Многие крупные маркетплейсы устраивают грандиозные распродажи, предлагают скидки и акции на школьную одежду. Отслеживайте акции и следите за скидками: например, летом можно уже присматривать одежду и обувь на осенне-зимний сезон, а зимой — на весну.

Не устраивайте ажиотаж

Список покупок к 1 сентября выглядит внушительно. Особенно, если вы мама первоклассника. Не впадайте в панику — вовсе не обязательно покупать всё и сразу. Достаточно к первому звонку приобрести одну-две рубашки, брюки или юбку, пиджак, несколько тетрадей.

Мамы объясняют, что к середине сентября ажиотаж на школьные товары спадает. И можно докупить всё необходимое по сниженным ценам.

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#Екатерина Непомнящая#Все материалы авторов
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