Собрать ребенка в школу и не разориться: мамы о подготовке к 1 сентября

Posted 16 августа, 07:20
Published 16 августа, 07:20
Modified 10 сентября, 05:44
Updated 10 сентября, 05:44
Не стоит сразу всё закупать в один день и оставлять покупки на последние дни августа. Делайте покупки в школу заранее: некоторую канцелярию, ручки, пеналы можно покупать в течение лета. Это очень выручит, когда вам выдадут к школе список необходимого — половина дела уже будет сделано.
А вот одежду и обувь лучше покупать уже непосредственно перед учебным годом. Ребенок за лето может здорово вырасти!
Каждой маме хочется, чтобы ее школьник выглядел красиво и стильно. На праздник 1 сентября можно купить новую одежду, а вот для школьных будней не стесняйтесь выбирать одежду попроще.
Опытные мамы советуют покупать вещи в школу через «мамские» чаты или соцсети. Не бойтесь, что эти вещи будут поношенные. Дети быстро вырастают, и потому часто на продажу предлагаются брендовые вещи, которые надевались всего пару раз.
Многие крупные маркетплейсы устраивают грандиозные распродажи, предлагают скидки и акции на школьную одежду. Отслеживайте акции и следите за скидками: например, летом можно уже присматривать одежду и обувь на осенне-зимний сезон, а зимой — на весну.
Список покупок к 1 сентября выглядит внушительно. Особенно, если вы мама первоклассника. Не впадайте в панику — вовсе не обязательно покупать всё и сразу. Достаточно к первому звонку приобрести одну-две рубашки, брюки или юбку, пиджак, несколько тетрадей.
Мамы объясняют, что к середине сентября ажиотаж на школьные товары спадает. И можно докупить всё необходимое по сниженным ценам.
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