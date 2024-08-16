Собрать ребенка в школу и не разориться: мамы о подготовке к 1 сентября

Не стоит сразу всё закупать в один день и оставлять покупки на последние дни августа. Делайте покупки в школу заранее: некоторую канцелярию, ручки, пеналы можно покупать в течение лета. Это очень выручит, когда вам выдадут к школе список необходимого — половина дела уже будет сделано.