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Posted 15 августа, 08:12

Published 15 августа, 08:12

Modified 9 сентября, 23:34

Updated 9 сентября, 23:34

Спокойствие, только спокойствие: 29 лучших способов сберечь свои нервы

Спокойствие, только спокойствие: 29 лучших способов сберечь свои нервы

15 августа 2024, 08:12
Фото: Изображение Midjourney
Берите на заметку эти 29 способов, которые позволят успокоиться и привести в порядок мысли.

 

  1. Вдохните глубоко на четыре счета, задержите дыхание на аналогичный промежуток, а затем медленно выдохните.
  2. Запишите все беспокоящие вас мысли на листе бумаги.
  3. Поделитесь своими тревогами с близким человеком.
  4. Полежите с закрытыми глазами.
  5. Прогуляйтесь.
  6. Понаблюдайте за облаками в течение нескольких минут.
  7. Вообразите, что летаете в небе и наблюдаете за собой со стороны. Это может помочь взглянуть на ситуацию по-другому.
  8. Посмотрите фильм.
  9. Помогите кому-то. Это порадует как минимум двух людей.
  10. Положите руку на сердце и почувствуйте его ритм.
  11. Послушайте музыку.
  12. Позвольте своему телу делать то, что оно хочет в данный момент.
  13. Вдохните аромат свежих цветов.
  14. Спойте песню.
  15. Почитайте книгу.
  16. Пощупайте что-то, что состоит на 100% из натуральных материалов. Ощутите текстуру.
  17. Улыбнитесь!
  18. Подумайте о беспокоящей вас проблеме так, словно лучший друг обратился за советом по этому вопросу.
  19. Представьте, что вы соединяетесь с землей и ваши корни достают до самого центра планеты.
  20. Сделайте себе массаж головы (или попросите кого-то это сделать).
  21. Составьте список всех проблем, которые беспокоят вас. Затем отсейте те, которые не зависят от вас или не очень важны.
  22. Выпейте стакан воды.
  23. Извинитесь перед человеком, перед которым вы чувствуете вину.
  24. Подумайте о необъятных пространствах Вселенной и осознайте, как малозначительны ваши неприятности.
  25. Пообщайтесь с детьми — своими или детьми друзей.
  26. Погладьте животное (если дома животных нет, порадуйте уличную кошку или собаку!).
  27. Признайте свои ошибки и не простите себя за них.
  28. Взгляните на других людей и осознайте, что они такие же люди, как и вы, и у них есть надежды, мечты, страхи и трудности.
  29. Займитесь спортом.
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#Дмитрий Митраков#Общество#Здоровье#Все материалы авторов
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