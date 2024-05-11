newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 мая, 13:10

Published 11 мая, 13:10

Modified 9 сентября, 20:07

Updated 9 сентября, 20:07

Эксперимент, доказавший причину зависимой любви к ненадежным мужчинам

Психолог Вагин рассказал, почему женщины влюбляются в плохих мужчин

11 мая 2024, 13:10
Фото: Изображение Midjourney
Эксперимент, доказавший причину зависимой любви к ненадежным мужчинам

Психолог рассказал, почему женщины зависимы от сложных отношений с мужчинами

Психолог провел эксперимент и дал понять, почему женщины влюбляются в плохих мужчин.

Любовная зависимость

Врач-психотерапевт Юрий Вагин рассказал один удивительный эксперимент, который положил начало пониманию, почему люди зависимы от не самых лучших партнеров в своей жизни.

На цветочную поляну усадили маму и ее малыша. Ребенок сразу увлекся всем новым и стал познавать окружающий мир. Маму в это время поместили на специальное устройство — люк, который быстро опускал ее под землю и скрывал от видимой досягаемости. Когда малыш значительно отполз в сторону, женщина «исчезла». Ребенок, увидев, что родительницы нет, быстрее поспешил в ее сторону. Маму подняли и она взяла малыша на руки.

Зависимость от плохихи отношенийЗависимость от плохихи отношений
Зависимость от плохихи отношений. Фото: Изображение Midjourney

Через какое-то время, когда малыш снова пополз познавать мир, эксперимент с исчезновением мама повторили. В этот раз ребенок с воем и плачем побежал к месту, где сидела мама, а когда ее подняли — больше ее не отпускал.

Созависимые отношения родителей и партнеров

Данный эксперимент положил начало пониманию того, что люди зачастую зависимы от не самых лучших партнеров. Патологическая привязанность чаще всего приобретается к чему то плохому, нестабильному и ненадежному. Именно поэтому женская влюбленность во врунов и исчезающих мужчин, ровно как и привязанность ребенка к вечно работающим родителям — остается самой стойкой и сильной психологической зависимостью. Как говорит эксперт, никто так не любит свою маму, как дети из детского дома.

Созависимые отношения родителей и партнеровСозависимые отношения родителей и партнеров
Созависимые отношения родителей и партнеров. Фото: Изображение Midjourney

Совет, который дает Юрий Вагин, касается родителей, испытывающих страх за самостоятельность детей, которые сами познают мир и вполне счастливы без внимания мамы и папы. Это говорит о том, что вы хорошие родители и даете своему ребенку максимум внимания и любви. Иначе, дети бы ходили за вами по пятам…

Читайте также:
Буллинг в школе в 2024 году: штрафы для родителей и отчисление учеников4 способа заинтересовать девушку при знакомстве или перепискеВлияние телефона на человека: похоже, что смартфоны делают детей еще глупее
#Эмилия Шпилева#Здоровье#Дети#Отношения#Психология
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика