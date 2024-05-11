Психолог Вагин рассказал, почему женщины влюбляются в плохих мужчин

Posted 11 мая, 13:10
Published 11 мая, 13:10
Modified 9 сентября, 20:07
Updated 9 сентября, 20:07
Врач-психотерапевт Юрий Вагин рассказал один удивительный эксперимент, который положил начало пониманию, почему люди зависимы от не самых лучших партнеров в своей жизни.
На цветочную поляну усадили маму и ее малыша. Ребенок сразу увлекся всем новым и стал познавать окружающий мир. Маму в это время поместили на специальное устройство — люк, который быстро опускал ее под землю и скрывал от видимой досягаемости. Когда малыш значительно отполз в сторону, женщина «исчезла». Ребенок, увидев, что родительницы нет, быстрее поспешил в ее сторону. Маму подняли и она взяла малыша на руки.
Через какое-то время, когда малыш снова пополз познавать мир, эксперимент с исчезновением мама повторили. В этот раз ребенок с воем и плачем побежал к месту, где сидела мама, а когда ее подняли — больше ее не отпускал.
Данный эксперимент положил начало пониманию того, что люди зачастую зависимы от не самых лучших партнеров. Патологическая привязанность чаще всего приобретается к чему то плохому, нестабильному и ненадежному. Именно поэтому женская влюбленность во врунов и исчезающих мужчин, ровно как и привязанность ребенка к вечно работающим родителям — остается самой стойкой и сильной психологической зависимостью. Как говорит эксперт, никто так не любит свою маму, как дети из детского дома.
Совет, который дает Юрий Вагин, касается родителей, испытывающих страх за самостоятельность детей, которые сами познают мир и вполне счастливы без внимания мамы и папы. Это говорит о том, что вы хорошие родители и даете своему ребенку максимум внимания и любви. Иначе, дети бы ходили за вами по пятам…
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