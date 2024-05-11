Психолог Вагин рассказал, почему женщины влюбляются в плохих мужчин

Данный эксперимент положил начало пониманию того, что люди зачастую зависимы от не самых лучших партнеров. Патологическая привязанность чаще всего приобретается к чему то плохому, нестабильному и ненадежному. Именно поэтому женская влюбленность во врунов и исчезающих мужчин, ровно как и привязанность ребенка к вечно работающим родителям — остается самой стойкой и сильной психологической зависимостью. Как говорит эксперт, никто так не любит свою маму, как дети из детского дома.