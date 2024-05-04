Психология счастливых людей: как научиться радоваться жизни каждый день

Чаще всего, как показывают результаты опросов, людям мешает радоваться жизни необходимость работать. Свою работу любят далеко не все, и мало кто открыто в этом себе признается. Однако умение радоваться жизни можно прокачать и в направлении работы. Так, важно поддерживать интерес к своей деятельности, что во многом зависит от того, насколько правильно ставятся задачи и насколько корректно распределяется нагрузка.