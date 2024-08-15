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Posted 15 августа, 13:42

Published 15 августа, 13:42

Modified 9 сентября, 23:14

Updated 9 сентября, 23:14

Как не позволить токсичным отношениям погубить себя

Как не позволить токсичным отношениям погубить себя

15 августа 2024, 13:42
Фото: Изображение Midjourney
Отношения в паре стали настолько токсичными завели в тупик. И кажется, что выхода нет. Что делать?

Под токсичными подразумеваются такие, в которых человек словно дышит грязным воздухом — жить можно, но для здоровья вредно.

Многие не спешат рвать их. И этому есть много причин. Слишком сильна привязанность, страх одиночества, не позволяет воспитание или религиозные взгляды. А бывает, что пара не хочет травмировать детей и продолжает дышать «отравленным воздухом» дальше.

Часто человек, находящийся в токсичных отношениях, начинает искать причины в себе: читать книги по психологии и эзотерике, пытается найти решение в советах друзей или специалистов. Меняется сам, не в силах как-то по-другому повлиять на ситуацию.

Тут кроется большая проблема: меняясь в угоду другому, мы делаем счастливее его, но не себя. И когда-нибудь та часть нас самих, которую мы «задвинули» в угол, начинает пробиваться наружу. Это чревато большими эмоциональными взрывами и принятием необдуманных решений.

С другой стороны, кто-то вполне успешно может перестроить себя и жить в новом амплуа.

Еще можно попробовать подобрать ключи к своему партнеру таким образом, чтобы захотел измениться он. Достучаться, помочь друг другу пойти на взаимные уступки, не отравлять друг другу воздух. И если не получится вместе, то хотя бы по-человечески отпустить друг друга, без упреков и злобы. Ведь «отравлять воздух» можно продолжать и на расстоянии…

В этой ситуации, как всегда, нет единого рецепта. Поэтому важно найти решение, которое больше откликается внутри. Меняться самому, попытаться повлиять на другого, меняться вместе с ним.

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