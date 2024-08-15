Как не позволить токсичным отношениям погубить себя

Posted 15 августа, 13:42
Published 15 августа, 13:42
Modified 9 сентября, 23:14
Updated 9 сентября, 23:14
Под токсичными подразумеваются такие, в которых человек словно дышит грязным воздухом — жить можно, но для здоровья вредно.
Многие не спешат рвать их. И этому есть много причин. Слишком сильна привязанность, страх одиночества, не позволяет воспитание или религиозные взгляды. А бывает, что пара не хочет травмировать детей и продолжает дышать «отравленным воздухом» дальше.
Часто человек, находящийся в токсичных отношениях, начинает искать причины в себе: читать книги по психологии и эзотерике, пытается найти решение в советах друзей или специалистов. Меняется сам, не в силах как-то по-другому повлиять на ситуацию.
Тут кроется большая проблема: меняясь в угоду другому, мы делаем счастливее его, но не себя. И когда-нибудь та часть нас самих, которую мы «задвинули» в угол, начинает пробиваться наружу. Это чревато большими эмоциональными взрывами и принятием необдуманных решений.
С другой стороны, кто-то вполне успешно может перестроить себя и жить в новом амплуа.
Еще можно попробовать подобрать ключи к своему партнеру таким образом, чтобы захотел измениться он. Достучаться, помочь друг другу пойти на взаимные уступки, не отравлять друг другу воздух. И если не получится вместе, то хотя бы по-человечески отпустить друг друга, без упреков и злобы. Ведь «отравлять воздух» можно продолжать и на расстоянии…
В этой ситуации, как всегда, нет единого рецепта. Поэтому важно найти решение, которое больше откликается внутри. Меняться самому, попытаться повлиять на другого, меняться вместе с ним.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14