Как не позволить токсичным отношениям погубить себя

Еще можно попробовать подобрать ключи к своему партнеру таким образом, чтобы захотел измениться он. Достучаться, помочь друг другу пойти на взаимные уступки, не отравлять друг другу воздух. И если не получится вместе, то хотя бы по-человечески отпустить друг друга, без упреков и злобы. Ведь «отравлять воздух» можно продолжать и на расстоянии…