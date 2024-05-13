newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 мая, 10:12

Published 13 мая, 10:12

Modified 9 сентября, 22:56

Updated 9 сентября, 22:56

Профессор психологии раскрыл способы распознать лжеца

Профессор психологии раскрыл способы распознать лжеца

13 мая 2024, 10:12
Фото: Изображение Midjourney
Профессор психологии раскрыл способы распознать лжеца
Ложь является частью жизни современного общества. Ричард Уайзман, профессор по общественному пониманию психологии в Хартфордширском университете в Англии, рассказал, по каким признакам можно определить лжеца. Эксперт обратил внимание на язык тела, а также прокомментировал уместность лжи.

Результаты исследований

Профессор Ричард Уайзман рассказал об исследованиях, участники которых пытались определить ложь. Испытуемым предлагали посмотреть и прослушать выступления политиков. Просматривая видеозапись по телевизору, участники замечали, когда говорят неправду, примерно в 50% случаев. При прослушивании аудиозаписи процент распознавания лжи был гораздо выше.

Эксперт сделал вывод, что язык тела не всегда показатель лжи. С одной стороны, жесты, взгляд, мимику можно контролировать. В то же время люди не задумываются о том, как произносят слова. Поэтому по звуковым сигналам можно определить, правду ли они говорят.

Мифы о языке тела

Эксперт считает заблуждением теорию, согласно которой ложь определяется по движению глаз. Так, человек отводит взгляд вправо вверх не потому, что врет. Это может быть связано с обдумыванием ответа или принятием решения. Дело в том, что лица занимают много вычислительной мощности мозга. Поэтому, чтобы сосредоточиться, человек переключает взгляд на свободное пространство.

Профессор указал, что почесывание носа не всегда свидетельствует о лжи — у человека на самом деле может чесаться нос. Что касается теории возбуждения, согласно которой у лжеца на физиологическом уровне проявляются признаки стресса из-за чувства вины, здесь также можно ошибиться. Так, если человек говорит одну и ту же ложь не первый, а второй, третий, десятый раз, то волнение уходит. Более того, человек начинает верить в собственные слова.

Как определить ложь по речиКак определить ложь по речи
Как определить ложь по речи. Фото: Изображение Midjourney

Как определить ложь по речи

Ложь можно распознать по большой дистанции между концом вопроса и началом ответа. Это связано с тем, что неверная информация требует большего обдумывания. Кроме этого, лжецы стремятся не использовать в речи личные местоимения «я» или «мой», так как врать на когнитивном уровне сложно.

В каких случаях можно лгать?

По мнению Ричарда Уайзмана, в некоторых ситуациях ложь уместна. Например, выражать доброжелательность при встрече с людьми, которые не нравятся. Такая ложь направлена на то, чтобы пощадить чувства окружающих. То есть речь идет о вежливости, которая сглаживает острые углы в межличностном общении. В детях также следует воспитывать это качество. Однако, чтобы они не выросли лжецами, взрослые должны сами говорить правду, считает психолог.

#Общество#Все материалы авторов#Психология
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика