Профессор психологии раскрыл способы распознать лжеца

Профессор указал, что почесывание носа не всегда свидетельствует о лжи — у человека на самом деле может чесаться нос. Что касается теории возбуждения, согласно которой у лжеца на физиологическом уровне проявляются признаки стресса из-за чувства вины, здесь также можно ошибиться. Так, если человек говорит одну и ту же ложь не первый, а второй, третий, десятый раз, то волнение уходит. Более того, человек начинает верить в собственные слова.