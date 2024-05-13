Профессор психологии раскрыл способы распознать лжеца

Posted 13 мая, 10:12
Published 13 мая, 10:12
Modified 9 сентября, 22:56
Updated 9 сентября, 22:56
Профессор Ричард Уайзман рассказал об исследованиях, участники которых пытались определить ложь. Испытуемым предлагали посмотреть и прослушать выступления политиков. Просматривая видеозапись по телевизору, участники замечали, когда говорят неправду, примерно в 50% случаев. При прослушивании аудиозаписи процент распознавания лжи был гораздо выше.
Эксперт сделал вывод, что язык тела не всегда показатель лжи. С одной стороны, жесты, взгляд, мимику можно контролировать. В то же время люди не задумываются о том, как произносят слова. Поэтому по звуковым сигналам можно определить, правду ли они говорят.
Эксперт считает заблуждением теорию, согласно которой ложь определяется по движению глаз. Так, человек отводит взгляд вправо вверх не потому, что врет. Это может быть связано с обдумыванием ответа или принятием решения. Дело в том, что лица занимают много вычислительной мощности мозга. Поэтому, чтобы сосредоточиться, человек переключает взгляд на свободное пространство.
Профессор указал, что почесывание носа не всегда свидетельствует о лжи — у человека на самом деле может чесаться нос. Что касается теории возбуждения, согласно которой у лжеца на физиологическом уровне проявляются признаки стресса из-за чувства вины, здесь также можно ошибиться. Так, если человек говорит одну и ту же ложь не первый, а второй, третий, десятый раз, то волнение уходит. Более того, человек начинает верить в собственные слова.
Ложь можно распознать по большой дистанции между концом вопроса и началом ответа. Это связано с тем, что неверная информация требует большего обдумывания. Кроме этого, лжецы стремятся не использовать в речи личные местоимения «я» или «мой», так как врать на когнитивном уровне сложно.
По мнению Ричарда Уайзмана, в некоторых ситуациях ложь уместна. Например, выражать доброжелательность при встрече с людьми, которые не нравятся. Такая ложь направлена на то, чтобы пощадить чувства окружающих. То есть речь идет о вежливости, которая сглаживает острые углы в межличностном общении. В детях также следует воспитывать это качество. Однако, чтобы они не выросли лжецами, взрослые должны сами говорить правду, считает психолог.
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