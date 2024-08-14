ДТП на миллион: подборка самых дорогих аварий за всю историю

Posted 14 августа, 15:40
Published 14 августа, 15:40
Modified 10 сентября, 05:34
Updated 10 сентября, 05:34
Эту машину по «скромной» цене в 28,5 млн долларов приобрел анонимный покупатель из Великобритании. Всего через несколько дней после покупки он врезался в автомобиль, ехавший впереди. О цене ремонта Ferrari можно только догадываться.
Счастливый владелец приобрел шикарную машину в 2008 году. Тогда ее цена составила почти 11 млн долларов. Автомобилист берег свою элитную «ласточку» как зеницу ока, но увы, сохранить ее целой и невредимой не получилось. Машина, припаркованная на ночь у пляжа, попала под мощный ураган и получила сильные повреждения.
Еще одна красавица из семейства Ferrari досталась владельцу за 1 млн 650 тыс. долларов. В отличие от автомобилиста, фигурирующего в предыдущем пункте, этот лихач решил выехать на дорогом ретроавто на гоночный трек заезда Hell Ferrari-Maserati Historic Challenge. Гонка закончилась аварией: машина на полном ходу въехала в стену.
Скоростные и красивые Bugatti этой серии были выпущены всего в 300 экземплярах. Однако не все из них дожили до сегодняшнего дня без аварий. Так, один из автомобилей стоимостью 1,6 млн долларов уже попал в аварию. Всему виной владелец, решивший разогнать авто до 160 км/ч в дождливую погоду.
Автомобиль стоимостью 1,3 млн долларов от Ferrari также производится ограниченным тиражом. Однако наличие такой оригинальной модели не спасает владельцев от аварийных ситуаций. Например, Стивен Эриксон решил прокатиться по Малибу на скорости в 315 км/ч и разбился.
Не только любители дорогих авто попадают в аварии. Так, вдова Стива Джобса, прогуливаясь на яхте Venus, пережила столкновение с яхтой мексиканского миллиардера Салинаса. Стоимость водного транспорта впечатляет: яхта Джобса оценивается в 120 млн долларов, а яхта Салинаса — в 125 млн. Ранее Newia сообщила подробности этой «элитной» аварии.
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