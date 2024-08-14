ДТП на миллион: подборка самых дорогих аварий за всю историю

Скоростные и красивые Bugatti этой серии были выпущены всего в 300 экземплярах. Однако не все из них дожили до сегодняшнего дня без аварий. Так, один из автомобилей стоимостью 1,6 млн долларов уже попал в аварию. Всему виной владелец, решивший разогнать авто до 160 км/ч в дождливую погоду.