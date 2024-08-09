Яхта вдовы Стива Джобса пробила судно мексиканского миллиардера Салинасу

Posted 9 августа, 09:58
Published 9 августа, 09:58
Modified 10 сентября, 05:30
Updated 10 сентября, 05:30
О морском инциденте сообщил в социальной сети сам Салинасу. Он снял на видео момент столкновения и рассказал, что его команда пыталась предотвратить ЧП: члены экипажа кричали и свистели, но никакой реакции от Venus не последовало.
«Я хотел бы знать, что делали капитан и команда, что они не увидели перед собой яхту размером с мою», — пишет Салинасу.
Также он сообщил, что в ходе аварии на боку его быстроходной красавицы образовалась царапина. «Но она очень большая, и ее маскировка обойдется мне с кругленькую сумму», — добавил он.
В целом, это единственный негативный момент. Хорошие новости заключаются в том, что в ходе столкновения никто не пострадал. Капитаны яхт уже решают вопросы о компенсации ущерба.
Напомним, что в свое время яхта основателя корпорации Apple Venus одной из самых эффектных на морских просторах Атлантики. Выполненная в стиле минималистичного дизайна, она имеет корпус длиной 80 метров, созданный из хрома, стекла, алюминия и стали. В свое время на ее строительство ушло около 100 миллионов евро. Кстати, Стив Джобс не дожил до счастливого путешествия на борту собственной яхты. Он умер за год до ее презентации в 2012 году. После его смерти судно перешло во владение к его вдове Лорен Пауэлл.
Транспортное средства Риккардо Салинасу Lady Moura превосходит судно Джобса и по цене, и по габаритам. Ее длина 105 метров, на которых расположились не только обеденный зал, кинотеатр, конференц-холл и тренажерный зал, но даже полностью оборудованная клиника. Стоимость роскошной яхты составляет более 200 миллионов долларов.
При всем при этом оба судна не входят в топ самых больших и дорогих яхт мира. Ранее рейтинг, как известно, возглавляла яхта Романа Абрамовича Eqlipse стоимостью 1,2 млрд долларов. Но с недавних пор она переместилась на второе место, уступив судну поз названием History Supreme, чья цена составляет 4,8 млрд долларов — имя ее владельца держится в секрете.
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