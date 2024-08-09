Яхта вдовы Стива Джобса пробила судно мексиканского миллиардера Салинасу

Напомним, что в свое время яхта основателя корпорации Apple Venus одной из самых эффектных на морских просторах Атлантики. Выполненная в стиле минималистичного дизайна, она имеет корпус длиной 80 метров, созданный из хрома, стекла, алюминия и стали. В свое время на ее строительство ушло около 100 миллионов евро. Кстати, Стив Джобс не дожил до счастливого путешествия на борту собственной яхты. Он умер за год до ее презентации в 2012 году. После его смерти судно перешло во владение к его вдове Лорен Пауэлл.