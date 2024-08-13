Психолог рассказала, как восстановиться после неудач

Она рекомендует начать с небольших шагов, которые можно осуществить уже сегодня, и постепенно идти к достижению новых целей. Алексеева подчеркивает, что не стоит углубляться в анализ ошибок, так как не все неудачи зависят от нас — зачастую это результат неблагоприятных обстоятельств или действий других людей.