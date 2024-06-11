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Posted 11 июня, 07:14

Published 11 июня, 07:14

Modified 10 сентября, 02:05

Updated 10 сентября, 02:05

Как распознать и предотвратить эмоциональное выгорание

6 симптомов выгорания, которые нельзя игнорировать

11 июня 2024, 07:14
Фото: Изображение Midjourney
Как распознать и предотвратить эмоциональное выгорание
Приходилось ли вам когда-нибудь ощущать, что вы обессилены и буквально все против вас? Если такое чувство связано с пребыванием на рабочем месте, то эта статья для вас.

В ней мы расскажем, как определить, что у вас наступило эмоциональное и физическое выгорание, а также о том, как можно от него избавиться.

Что такое выгорание?

Выгорание — это состояние хронического физического и эмоционального истощения, которое наступает в то время, как вы находитесь на работе. Внезапно приходит ощущение того, что, что бы вы ни делали, результаты вашего труда не улучшаются, а становятся только хуже. И если подобный стресс вы будете испытывать регулярно, он может повлечь за собой серьезные последствия.

Как проявляется выгорание

Нередко симптомы выгорания, хотя они связаны с работой, могут распространяться и на другие сферы жизни людей. Мы приведем 6 симптомов, которые с большой долей вероятности могут свидетельствовать о том, что у вас наступило выгорание.

  • Бессонница — в это понятие входят и трудности с засыпанием, и различные нарушения сна. Без полноценного ночного отдыха люди становятся раздражительными, у них развивается физическое истощение.
  • Реакцией на хронический стресс могут также стать боли различного происхождения — головные (включая мигрень), мышечные и др.
  • В ответ на постоянный стресс в организме также могут нарушаться различные жизненные процессы — например, пищеварительный. Проблемы с желудочно-кишечным трактом выражаются в форме тошноты, запора, диареи и болевых ощущений в животе.
  • У человека с выгоранием часто наблюдается снижение концентрации внимания, могут возникать сложности в общении с другими людьми.
  • Реакцией на стресс может также стать ощущение, что усилия по исполнению рабочих обязанностей не приносят требуемого результата, пропадает также мотивация что-либо делать. В итоге люди с выгоранием нередко берут внеочередной отпуск или больничный.
  • А еще люди с выгоранием часто испытывают непреодолимое желание отдалиться от друзей и близких, чтобы хотя бы некоторое время побыть в одиночестве.

Что делать, если вы обнаружили у себя симптомы выгорания?

Для того чтобы бороться с выгоранием, прежде всего следует установить причину этого состояния. Так, если вам кажется, что ваша работа не приносит должного результата, возможно, вам просто не нравится критика начальника? Кроме того, следует планировать свой рабочий день так, чтобы решать последовательно по одной задаче, а не все разом, так как в последнем случае сильная усталость неминуема.

 

Подумайте, чего вы ждете от своей работы — одобрения начальства и признания вас как высококлассного специалиста? А может быть, вы хотите приносить реальную пользу и работать на результат? И наконец, если вы видите смысл вашей жизни только в работе, попробуйте найти его также в чем-то другом — например, в семье или хобби.

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#Светлана Павлова#Здоровье#Работа#Симптомы#Отдых#Все материалы авторов#Бессонница#Стресс#Психология#Мотивация#Одиночество
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