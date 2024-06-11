6 симптомов выгорания, которые нельзя игнорировать

Для того чтобы бороться с выгоранием, прежде всего следует установить причину этого состояния. Так, если вам кажется, что ваша работа не приносит должного результата, возможно, вам просто не нравится критика начальника? Кроме того, следует планировать свой рабочий день так, чтобы решать последовательно по одной задаче, а не все разом, так как в последнем случае сильная усталость неминуема.