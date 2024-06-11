6 симптомов выгорания, которые нельзя игнорировать

Posted 11 июня, 07:14
Published 11 июня, 07:14
Modified 10 сентября, 02:05
Updated 10 сентября, 02:05
В ней мы расскажем, как определить, что у вас наступило эмоциональное и физическое выгорание, а также о том, как можно от него избавиться.
Выгорание — это состояние хронического физического и эмоционального истощения, которое наступает в то время, как вы находитесь на работе. Внезапно приходит ощущение того, что, что бы вы ни делали, результаты вашего труда не улучшаются, а становятся только хуже. И если подобный стресс вы будете испытывать регулярно, он может повлечь за собой серьезные последствия.
Нередко симптомы выгорания, хотя они связаны с работой, могут распространяться и на другие сферы жизни людей. Мы приведем 6 симптомов, которые с большой долей вероятности могут свидетельствовать о том, что у вас наступило выгорание.
Для того чтобы бороться с выгоранием, прежде всего следует установить причину этого состояния. Так, если вам кажется, что ваша работа не приносит должного результата, возможно, вам просто не нравится критика начальника? Кроме того, следует планировать свой рабочий день так, чтобы решать последовательно по одной задаче, а не все разом, так как в последнем случае сильная усталость неминуема.
Подумайте, чего вы ждете от своей работы — одобрения начальства и признания вас как высококлассного специалиста? А может быть, вы хотите приносить реальную пользу и работать на результат? И наконец, если вы видите смысл вашей жизни только в работе, попробуйте найти его также в чем-то другом — например, в семье или хобби.
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