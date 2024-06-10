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Posted 10 июня, 08:14

Published 10 июня, 08:14

Modified 10 сентября, 01:59

Updated 10 сентября, 01:59

Законы разума, которые помогут добиться желаемого

Как подсознание может помочь с исполнением желаний

10 июня 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney
Законы разума, которые помогут добиться желаемого
Наше подсознание способно на многое, в том числе — на реализацию наших самых смелых помыслов. Главное не программировать себя на плохие события, постоянно думая происходящих событиях только в негативном ключе. О том, как притянуть в свою жизнь то, о чем вы давно мечтаете — читайте в статье.

Законы разума, с которыми следует считаться, если вы хотите чего-то достичь в жизни

Мысль материальна, и это действительно так. Все, о чем мы думаем, так или иначе оказывает влияние на нашу жизнь. И если принять это утверждение, то можно достичь желаемого через работу с мыслями. Если же сравнивать наш мозг с компьютером, то через него мы отправляем сигналы во Вселенную, от которой впоследствии получаем ответ в виде озарения, внезапно пришедшего в голову решения той или иной задачи.

Кроме того, существует такое понятие, как закон притяжения, согласно которому подобное притягивает подобное. То есть если вы все время думаете о плохом и воспринимаете все события сквозь призму негатива, вы, соответственно, будете притягивать к себе такие же события. И — наоборот. Причем, если вы не измените свое мышление на позитивное, неприятности со временем начнут накапливаться, как снежный ком.

Немалое значение имеет также способность контролировать свои собственные мысли. Ученые установили, что у среднестатистического человека ежедневно возникает в голове примерно 6 тыс. мыслей на самые разные темы, и в наших силах какие-то из них «принять в работу», а какие-то отвергнуть и перестать думать о них. Кроме того, мы по собственной воле можем добавить себе мыслей на нужные нам темы — например, о счастье, здоровье, благополучии и др.

И наконец, следует понимать, что внутренний мир наших мыслей и внешний мир событий очень тесно переплетаются между собой. Понимая это, мы сами можем контролировать направление, в котором, по нашему мнению, должна течь наша жизнь.

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#Светлана Павлова#Общество#Здоровье#Все материалы авторов#Психология
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