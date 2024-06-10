Как подсознание может помочь с исполнением желаний

Мысль материальна, и это действительно так. Все, о чем мы думаем, так или иначе оказывает влияние на нашу жизнь. И если принять это утверждение, то можно достичь желаемого через работу с мыслями. Если же сравнивать наш мозг с компьютером, то через него мы отправляем сигналы во Вселенную, от которой впоследствии получаем ответ в виде озарения, внезапно пришедшего в голову решения той или иной задачи.