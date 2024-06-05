Как избавиться от назойливого повторения одной и той же песни в голове

Если вы раз за разом пропеваете в уме одну и ту же песню или проигрываете мелодию, прежде всего, постарайтесь ее идентифицировать. Лучше будет, если вы сумеете отыскать ее полную версию. Затем необходимо ее прослушать от начала и до конца, полностью сконцентрировавшись на ней. И наконец, нагрузите мозг каким-нибудь занятием — порешайте кроссворд, вспомните таблицу умножения или поиграйте в игру со словами. Главное — делать это с полным вовлечением в процесс.