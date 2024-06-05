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Posted 5 июня, 10:02

Published 5 июня, 10:02

Modified 10 сентября, 01:46

Updated 10 сентября, 01:46

Как быть, если в голове все время звучит одна песня

Как избавиться от назойливого повторения одной и той же песни в голове

5 июня 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney
Как быть, если в голове все время звучит одна песня
Все мы когда-то сталкивались с ситуацией, когда в голове, как заезженная пластинка, настойчиво звучит одна и та же песня, остановить которую не получается никакими силами. Однако способ избавиться от этого наваждения есть, и о нем мы расскажем в этой статье.

Почему в мозге застревает та или иная песня

Американские ученые провели ряд экспериментов и установили, что навязчиво прокручиваться в голове могут самые разные мелодии и песни — от раздражающих до вполне себе приятных. Отчасти причиной такого явления является эффект Зейгарник — психологический эффект, заключающийся в том, что мозгу человека свойственно зацикливаться тех мыслительных процессах, которые не завершены. То есть, если вы где-то услышали фрагмент песни, ваш мозг попросту пытается ее «допеть».

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что чаще всего такое состояние может наблюдаться у музыкально одаренных людей. С другой стороны, люди, которые во время прослушивания песни или ее фрагмента были заняты серьезным мыслительным процессом, впоследствии реже сталкиваются с проблемой такого рода. Таким образом, заевшая мелодия — это своеобразный «вирус», который поражает незадействованную «оперативную память» мозга.

Как избавиться от застрявшей в голове мелодии

Если вы раз за разом пропеваете в уме одну и ту же песню или проигрываете мелодию, прежде всего, постарайтесь ее идентифицировать. Лучше будет, если вы сумеете отыскать ее полную версию. Затем необходимо ее прослушать от начала и до конца, полностью сконцентрировавшись на ней. И наконец, нагрузите мозг каким-нибудь занятием — порешайте кроссворд, вспомните таблицу умножения или поиграйте в игру со словами. Главное — делать это с полным вовлечением в процесс.

Как правило, этот алгоритм помогает перестать прокручивать в голову назойливую мелодию. Если же у вас ничего не получилось, постарайтесь найти любое другое занятие, которое позволило бы использовать ресурсы вашего мозга в полной мере.

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#Светлана Павлова#Здоровье#Все материалы авторов#Психология
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