Как избавиться от назойливого повторения одной и той же песни в голове

Posted 5 июня, 10:02
Published 5 июня, 10:02
Modified 10 сентября, 01:46
Updated 10 сентября, 01:46
Американские ученые провели ряд экспериментов и установили, что навязчиво прокручиваться в голове могут самые разные мелодии и песни — от раздражающих до вполне себе приятных. Отчасти причиной такого явления является эффект Зейгарник — психологический эффект, заключающийся в том, что мозгу человека свойственно зацикливаться тех мыслительных процессах, которые не завершены. То есть, если вы где-то услышали фрагмент песни, ваш мозг попросту пытается ее «допеть».
Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что чаще всего такое состояние может наблюдаться у музыкально одаренных людей. С другой стороны, люди, которые во время прослушивания песни или ее фрагмента были заняты серьезным мыслительным процессом, впоследствии реже сталкиваются с проблемой такого рода. Таким образом, заевшая мелодия — это своеобразный «вирус», который поражает незадействованную «оперативную память» мозга.
Если вы раз за разом пропеваете в уме одну и ту же песню или проигрываете мелодию, прежде всего, постарайтесь ее идентифицировать. Лучше будет, если вы сумеете отыскать ее полную версию. Затем необходимо ее прослушать от начала и до конца, полностью сконцентрировавшись на ней. И наконец, нагрузите мозг каким-нибудь занятием — порешайте кроссворд, вспомните таблицу умножения или поиграйте в игру со словами. Главное — делать это с полным вовлечением в процесс.
Как правило, этот алгоритм помогает перестать прокручивать в голову назойливую мелодию. Если же у вас ничего не получилось, постарайтесь найти любое другое занятие, которое позволило бы использовать ресурсы вашего мозга в полной мере.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14