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Posted 9 июня, 07:30

Published 9 июня, 07:30

Modified 10 сентября, 01:56

Updated 10 сентября, 01:56

Йога против стресса: 5 эффективных упражнений

Снимаем стресс с помощью йоги: 5 лучших поз, чтобы обрести внутреннюю гармонию

9 июня 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney
Йога против стресса: 5 эффективных упражнений
Йога — один из лучших способов избавиться от депрессии и стресса, наладить работу нервной системы и восстановить душевный баланс. Расскажем о пяти самых эффективных упражнениях, помогающих победить стресс и тревожность.

Поза палки (Ястикасана)

Лягте на спину, вытяните ноги и сведите их вместе. Руки вытяните вверх параллельно друг другу так, чтобы они лежали на земле. Вдохните, одновременно вытягивая нижние и верхние конечности, как будто вы пытаетесь до чего-то дотянуться. В таком положении задержитесь на 5–10 секунд. Расслабьтесь. И снова повторите 2–3 раза.

Упражнение расслабляет мышцы, помогает улучшить кровообращение, тем самым снижает стресс.

Поза трупа (Шавасана)

В положении лежа на спине вытяните руки вдоль тела ладонями вверх. Максимально расслабьтесь — от кончиков пальцев на ногах до макушки. Оставайтесь в таком положении 5–20 минут.

Считается, что такая поза может зарядить организм энергией, эквивалентной 8 часам сна.

Поза бабочки (Супта Баддха Конасана)

Возьмите небольшой валик (или сверните в валик полотенце) и лягте на него спиной. Валик должен располагаться вдоль позвоночника, шеи и головы, копчик и бедра — на полу. Соедините подошвы ног вместе, максимально широко разведя колени в стороны. Руки вытяните в стороны, ладонями вверх. Оставайтесь в таком положении минимум 5 минут.

Эта поза расслабляет мышцы таза и улучшает дыхание, стабилизируя нервную систему.

Поза согнутой свечи (Випарита Карани)

Лягте на спину у стены таким образом, чтобы спина оставалась на полу, а ноги были прижаты к стене в положении вверх. Бедра должны быть как можно плотнее прижаты к стене, ступни прижаты друг к другу, лодыжки расслаблены. Руки вытянуты вдоль тела ладонями вверх. Удерживайтесь в этом положении 2–3 минуты.

Поза меняет привычное положение тела и расслабляет его. Мозг находится в состоянии покоя и очищается от негативных мыслей.

Поза тряпичной куклы (Уттанасана)

В положении стоя расставьте ноги на ширину плеч. Колени расслабьте и чуть согните, наклонитесь всем туловищем вперед. Макушка должна свободно свисать и стать тяжелой. Руки согните в локтях и возьмитесь за каждый локоть противоположной рукой. Задержитесь в этом положении на 10–30 секунд, углубляясь в позу с каждым вдохом.

Стресс концентрируется у людей в верхней части туловища. Выполняя это упражнение, вы избавляетесь от тяжести, скопившейся вверху.

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#Светлана Павлова#Здоровье#Все материалы авторов#Стресс#Депрессия#Йога#Психология
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