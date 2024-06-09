Снимаем стресс с помощью йоги: 5 лучших поз, чтобы обрести внутреннюю гармонию

Лягте на спину, вытяните ноги и сведите их вместе. Руки вытяните вверх параллельно друг другу так, чтобы они лежали на земле. Вдохните, одновременно вытягивая нижние и верхние конечности, как будто вы пытаетесь до чего-то дотянуться. В таком положении задержитесь на 5–10 секунд. Расслабьтесь. И снова повторите 2–3 раза.