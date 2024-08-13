Кое-что о Лисовце: внебрачные дочери и дружба с Жанной Фриске

Posted 13 августа, 06:28
Published 13 августа, 06:28
Modified 10 сентября, 05:29
Updated 10 сентября, 05:29
Еще в школе Лисовец заинтересовался парикмахерским искусством. Он делал стрижки и прически одноклассникам и родне, оттачивая навыки в этой области, а потом стал подумывать о профессии стилиста. Влад решился переехать в Москву, где его приняли на должность мастера в салон «Останкино». Естественно, туда заглядывали и знаменитости.
Как пишет starhit.ru, как-то раз к парикмахеру пришли музыканты группы «Агата Кристи». Они оценили талант Влада как стилиста и пригласили нового приятеля на съемки клипа. Лисовец быстро оброс звездными связями. Бакинский мастер постепенно превратился в модного гуру для группы «Блестящие», Валерия Леонтьева и других медийных персон. Они в свою очередь советовали стилиста друзьям, и Влад стал появляться на телеэкранах в роли модного эксперта.
Лисовцу принадлежат сеть салонов красоты и арт-пространство LISObon с кофейней. Также он занимается дизайном ювелирных украшений. Влад признается, что бизнес появляется у него довольно спонтанно — важно оказаться в нужное время в нужном месте и задать некий тренд.
Жанна Фриске занимает в сердце стилиста особое место. Он признается, что певица, как и он, уважала людей и могла над собой посмеяться. Кроме того, даже в самые тяжелые моменты на закате жизни Жанна находила силы позвонить другу и поддержать его. Фриске умерла в 2015 году на 41-м году жизни после долгой болезни, но Влад не забывает близкую подругу.
Три года назад стилист публично признался, что у него есть две дочери, которые появились на свет в результате кратковременного романа. Девушкам уже 26 лет. Их мать ни разу ничего не потребовала от Лисовца.
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