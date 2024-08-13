Кое-что о Лисовце: внебрачные дочери и дружба с Жанной Фриске

Жанна Фриске занимает в сердце стилиста особое место. Он признается, что певица, как и он, уважала людей и могла над собой посмеяться. Кроме того, даже в самые тяжелые моменты на закате жизни Жанна находила силы позвонить другу и поддержать его. Фриске умерла в 2015 году на 41-м году жизни после долгой болезни, но Влад не забывает близкую подругу.