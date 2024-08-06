Как выглядит и чем занимается единственный сын Виктора Цоя

Posted 6 августа, 15:20
Published 6 августа, 15:20
Modified 10 сентября, 05:06
Updated 10 сентября, 05:06
Александр родился в 1985 году у Виктора и Марьяны Цой. После развода родителей, Александр мало видел отца, но сохранил с ним крепкую связь. После смерти Виктора Цоя, когда Александру было пять лет, мальчик тяжело переживал утрату.
В 16 лет Александр переехал в Москву, где занимался веб-дизайном и изучением английского. Несмотря на то, что Марианна Цой отсудила авторские права на песни «Кино», Александр не пользовался славой отца, занимаясь редактурой и организацией концертов.
Хотя мать была против его увлечения музыкой, после её смерти Александр продолжил музыкальную деятельность, сначала как гитарист группы Para bellvm, а затем в проекте «Симфоническое кино». В 2022 году он закрыл проект «Ронин» и начал выступать под своим именем.
Александр ведет закрытую жизнь, увлекается мотоциклами и избегает внимания шоу-бизнеса. В 2010 году он женился на Елене Осокиной, у пары есть сын, фотографии которого они не публикуют, сообщил parents.ru.
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