Как выглядит и чем занимается единственный сын Виктора Цоя

Хотя мать была против его увлечения музыкой, после её смерти Александр продолжил музыкальную деятельность, сначала как гитарист группы Para bellvm, а затем в проекте «Симфоническое кино». В 2022 году он закрыл проект «Ронин» и начал выступать под своим именем.