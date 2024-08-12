Харламов: Масляков сказал мне не самые приятные слова

Posted 12 августа, 16:55
Published 12 августа, 16:55
Modified 10 сентября, 05:29
Updated 10 сентября, 05:29
Недавно Гарик рассказал журналистам о том, что тогда случилось.
Однажды Константин Эрнст предложил ему выйти на сцену в роли ведущего одной из кавээновских премий в известном зале «Россия», но не согласовал этот вопрос с Масляковым.
Александр Васильевич позвонил Харламову за три минуты до выступления и поставил условие: если сейчас тот выйдет на сцену, КВН ему больше не видать. В этот момент справа от комика стоял Андрей Малахов, а слева — Лолита Милявская, а зрители буквально замерли в ожидании его номера. И Гарик принял решение выступить, пишет starhit.ru.
Только постфактум юморист понял, что Эрнст не обсудил этот вопрос с Масляковым, и случилась накладка. Съемки двух программ происходили в один день. Выступив на премии, Харламов помчался просить прощения у своей команды и хотел извиниться перед мэтром КВН.
Сразу ему это сделать не удалось, а позднее произошел настоящий скандал. Гарик попытался объяснить Маслякову, что произошло недоразумение, но его не стали слушать. «Мне были сказаны не очень-то приятные слова, после которых я из КВН ушел вообще», — признается юморист.
После семи лет молчания Харламов и Масляков встретились вновь. Гарик опасался нового конфликта и уже готовился дать отпор, но рабочая встреча двух знаменитостей прошла спокойно и плодотворно.
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