Харламов: Масляков сказал мне не самые приятные слова

Александр Васильевич позвонил Харламову за три минуты до выступления и поставил условие: если сейчас тот выйдет на сцену, КВН ему больше не видать. В этот момент справа от комика стоял Андрей Малахов, а слева — Лолита Милявская, а зрители буквально замерли в ожидании его номера. И Гарик принял решение выступить, пишет starhit.ru.