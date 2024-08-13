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Posted 13 августа, 16:51

Published 13 августа, 16:51

Modified 10 сентября, 05:32

Updated 10 сентября, 05:32

Какой цвет станет главным трендом в интерьере 2025 года?

Какой цвет станет главным трендом в интерьере 2025 года?

13 августа 2024, 16:51
Фото: Изображение Midjourney
В 2025 году дизайнеры определили главным трендом в интерьерах насыщенные темные оттенки, которые помогают создавать уютные и стильные пространства.

В центре внимания оказался цвет Truffle — трюфельный, который был признан самым модным цветом года. Этот глубокий и элегантный оттенок привносит в интерьер роскошь и современность, одновременно делая пространство более теплым и уютным, написал Novochag.ru.

Сочетания и идеи для интерьеров

Трюфельный оттенок, благодаря своей универсальности, может быть использован в различных стилях — от минимализма до классического шика. Его можно смело применять для окрашивания всех стен, если хочется добиться драматического эффекта, или использовать в качестве акцентного цвета на фоне более светлой или нейтральной палитры.

Для создания сбалансированного и изысканного интерьера, дизайнеры советуют сочетать трюфельный с такими цветами, как белый, кремовый, и природные оттенки, такие как лесной зелёный. Это поможет подчеркнуть элегантность и добавить в пространство нотку естественной гармонии.

Фото: Изображение Midjourney

Тренды 2025 года

В 2025 году важной тенденцией станет акцент на натуральные материалы и текстуры. Трюфельный цвет будет прекрасно сочетаться с деревом, камнем и металлом, создавая богатые и тактильно приятные комбинации. В моде также будут крупные и выразительные элементы декора — от массивных столов до оригинальных светильников, которые придают интерьеру индивидуальность и характер.

Дизайнеры рекомендуют не бояться экспериментировать с контрастами. Например, можно использовать трюфельный цвет в сочетании с яркими акцентами, такими как золотистые или медные детали, которые добавят тепла и блеска. Также актуальными останутся многослойные текстуры и сложные комбинации материалов, что поможет создать интерьер, который будет не только красивым, но и тактильно интересным.

В целом, 2025 год обещает быть годом роскоши и естественности, где доминируют глубокие, насыщенные оттенки и натуральные материалы, помогающие создать комфортное и стильное пространство.

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