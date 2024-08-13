Какой цвет станет главным трендом в интерьере 2025 года?

Posted 13 августа, 16:51
Published 13 августа, 16:51
Modified 10 сентября, 05:32
Updated 10 сентября, 05:32
В центре внимания оказался цвет Truffle — трюфельный, который был признан самым модным цветом года. Этот глубокий и элегантный оттенок привносит в интерьер роскошь и современность, одновременно делая пространство более теплым и уютным, написал Novochag.ru.
Трюфельный оттенок, благодаря своей универсальности, может быть использован в различных стилях — от минимализма до классического шика. Его можно смело применять для окрашивания всех стен, если хочется добиться драматического эффекта, или использовать в качестве акцентного цвета на фоне более светлой или нейтральной палитры.
Для создания сбалансированного и изысканного интерьера, дизайнеры советуют сочетать трюфельный с такими цветами, как белый, кремовый, и природные оттенки, такие как лесной зелёный. Это поможет подчеркнуть элегантность и добавить в пространство нотку естественной гармонии.
В 2025 году важной тенденцией станет акцент на натуральные материалы и текстуры. Трюфельный цвет будет прекрасно сочетаться с деревом, камнем и металлом, создавая богатые и тактильно приятные комбинации. В моде также будут крупные и выразительные элементы декора — от массивных столов до оригинальных светильников, которые придают интерьеру индивидуальность и характер.
Дизайнеры рекомендуют не бояться экспериментировать с контрастами. Например, можно использовать трюфельный цвет в сочетании с яркими акцентами, такими как золотистые или медные детали, которые добавят тепла и блеска. Также актуальными останутся многослойные текстуры и сложные комбинации материалов, что поможет создать интерьер, который будет не только красивым, но и тактильно интересным.
В целом, 2025 год обещает быть годом роскоши и естественности, где доминируют глубокие, насыщенные оттенки и натуральные материалы, помогающие создать комфортное и стильное пространство.
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