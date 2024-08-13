Какой цвет станет главным трендом в интерьере 2025 года?

Дизайнеры рекомендуют не бояться экспериментировать с контрастами. Например, можно использовать трюфельный цвет в сочетании с яркими акцентами, такими как золотистые или медные детали, которые добавят тепла и блеска. Также актуальными останутся многослойные текстуры и сложные комбинации материалов, что поможет создать интерьер, который будет не только красивым, но и тактильно интересным.