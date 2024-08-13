Какой маникюр заставит ваши ногти сиять

Posted 13 августа, 13:31
Published 13 августа, 13:31
Modified 10 сентября, 01:44
Updated 10 сентября, 01:44
Чистый маникюр для девушек набирает обороты, но теперь простая эстетика ногтей еще больше отодвигается на второй план. С появлением «блеска для ногтей» и оттенков они действуют как блеск для губ, придавая ногтям более совершенный вид, чем они есть на самом деле.
Поэтому, если вы боретесь с сухими и ломкими ногтями, одним из самых больших преимуществ использования тинта для ногтей является его способность придавать ногтям более здоровый вид, а также это идеальный выбор, если вы не хотите использовать традиционный оттенок лака для ногтей.
Тинты для ногтей — это решение для придания ногтям естественного, здорового вида, написал журнал Vogue.
Тинт для ногтей — это прозрачное средство, похожее на лак, которое придает эффект сияния. В состав таких средств часто входят укрепляющие и питательные компоненты
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