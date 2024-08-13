Какой маникюр заставит ваши ногти сиять

Чистый маникюр для девушек набирает обороты, но теперь простая эстетика ногтей еще больше отодвигается на второй план. С появлением «блеска для ногтей» и оттенков они действуют как блеск для губ, придавая ногтям более совершенный вид, чем они есть на самом деле.