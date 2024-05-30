«Балетные туфельки», «русалочка», «хром» и еще 3 модные идеи для летнего педикюра

Posted 30 мая, 20:07
Published 30 мая, 20:07
Modified 10 сентября, 01:26
Updated 10 сентября, 01:26
Пришло время подготовить пальчики ног к тому, чтобы они были в центре внимания благодаря последним тенденциям педикюра 2024 года. В этом сезоне каждый найдет что-то для себя интересное — от ярких летних цветов ногтей до креативного дизайна.
Женщины, как правило, перестраховываются и придерживаются традиционных цветов для своего педикюра. Прогнозы нейл-мастеров на лето говорят о том, что хотя универсальные базовые цвета и будут в приоритете, но обязательно будут разбавлены парой трендов. Например, в перерыве между привычными нейтральными оттенками вы можете попробовать что-нибудь более броское и уникальное. Обязательно попробуйте вишнево-красный цвет или хромированное покрытие.
Белый лак обладает уникальной способностью усиливать загар, этот оттенок лака будет популярен в предстоящие летние месяцы. Белый цвет педикюра дополнит любой наряд, придавая ногам свежий вид, делая их ярче.
Хром — один из самых популярных трендов в мире нейл-арта, завоевавший внимание таких знаменитостей, как Бейонсе, Тейлор Свифт, Дуа Липа. Этим летом будут преобладать зеркальные пастельные лаки.
Хотя ледяные ногти для лета могут показаться не самым естественным сочетанием, однако популярность этого оттенка стремительно растет в категории макияжа, и тоже самое он делает в сфере красоты для ногтей.
Учитывая моду на «блеск для ногтей», неудивительно, что ультраглянцевые, желеобразные формулы для лака становятся главными героями. Желейные ногти с весны 2024 года начали привлекать девушек, которые опробовали тренд на руках и теперь выбирают это покрытие для пальцев ног.
Вы хотите выбрать розовый, который лучше всего подходит к вашему тону кожи, следуйте следующему правилу. Если у вас темная кожа, выберите более глубокий, слегка сливовый оттенок, а если вы бледнее, отличным выбором будет холодный бледно-розовый.
Этим летом в особом тренде стиль русалки, который сошел с показов модных домов. После весенних показов модницы бросились не только приобретать платья с рюшами, но и выбирать для ногтей мягкие, перламутровые оттенки. Лак должен быть полупрозрачный и иметь светоотражающие частицы.
В красных ногтях есть что-то соблазнительное, поэтому классический оттенок — главный цвет для этого лета. Вишнево-красный прекрасно смотрится на всех возрастах, от юной девушки до седовласой леди. Это идеальный цвет для педикюра, поскольку он будет отлично смотреться с белыми, черными купальниками или бикини с анималистичным принтом.
Не очень любите яркие цвета? Прозрачный оттенок розового цвета в стиле «балетные туфельки» идеально подходит для повседневной носки.
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