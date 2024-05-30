«Балетные туфельки», «русалочка», «хром» и еще 3 модные идеи для летнего педикюра

Женщины, как правило, перестраховываются и придерживаются традиционных цветов для своего педикюра. Прогнозы нейл-мастеров на лето говорят о том, что хотя универсальные базовые цвета и будут в приоритете, но обязательно будут разбавлены парой трендов. Например, в перерыве между привычными нейтральными оттенками вы можете попробовать что-нибудь более броское и уникальное. Обязательно попробуйте вишнево-красный цвет или хромированное покрытие.