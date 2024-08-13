Как остановить процесс появления морщин во время сна

Posted 13 августа, 13:03
Published 13 августа, 13:03
Modified 10 сентября, 02:21
Updated 10 сентября, 02:21
Спите на спине, чтобы избежать давления на лицо. Используйте подушки для поддержки и фиксации тела в этом положении.
Используйте подушку с рельефной формой или специальные подушки для шеи, чтобы поддерживать комфортный сон на спине и минимизировать контакт лица с подушкой.
Смените хлопковую наволочку на шелковую или атласную, чтобы уменьшить трение и деформацию кожи во время сна.
Наносите на ночь кремы с ретинолом и гиалуроновой кислотой, чтобы стимулировать выработку коллагена и увлажнять кожу.
Сон не менее семи-восьми часов в сутки помогает коже восстанавливаться и предотвращает появление морщин, написал журнал Shape.ru.
Следуя этим простым рекомендациям, вы можете значительно уменьшить риск появления морщин и сохранить молодость кожи.
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