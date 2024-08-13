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Posted 13 августа, 13:03

Published 13 августа, 13:03

Modified 10 сентября, 02:21

Updated 10 сентября, 02:21

Как остановить процесс появления морщин во время сна

Как остановить процесс появления морщин во время сна

13 августа 2024, 13:03
Фото: Изображение Midjourney
Рассказываем, как можно сохранить молодость кожи ночью и не думать о морщинах.

Как избежать морщин, пока вы спите?

Спите на спине

Спите на спине, чтобы избежать давления на лицо. Используйте подушки для поддержки и фиксации тела в этом положении.

Выбирайте правильную подушку

Используйте подушку с рельефной формой или специальные подушки для шеи, чтобы поддерживать комфортный сон на спине и минимизировать контакт лица с подушкой.

Шелковая наволочка

Смените хлопковую наволочку на шелковую или атласную, чтобы уменьшить трение и деформацию кожи во время сна.

Используйте антивозрастной крем

Наносите на ночь кремы с ретинолом и гиалуроновой кислотой, чтобы стимулировать выработку коллагена и увлажнять кожу.

Полноценный отдых

Сон не менее семи-восьми часов в сутки помогает коже восстанавливаться и предотвращает появление морщин, написал журнал Shape.ru.

Следуя этим простым рекомендациям, вы можете значительно уменьшить риск появления морщин и сохранить молодость кожи.

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#Дмитрий Митраков#Красота#Все материалы авторов#Уход за кожей
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