Как при помощи пивной бутылки быстро удалить из вишни косточки

Хотите сварить варенье из вишни или налепить вареников, но не хотите возиться с косточками? Мы знаем один лайфхак, который позволит это сделать почти не запачкав рук. Подробности — в материале NEWIA.

Удаляем вишневые косточки при помощи пивной бутылки Интересный лайфхак, который пригодится многим хозяйкам, не имеющим специального приспособления для выдавливания косточек из вишни. Наверняка вы о нем слышали, но не пробовали. Вам понадобиться: пустая стеклянная пивная бутылка

одна палочка для китайской еды Положите вишенку на пустую пивную бутылку, затем с помощью палочки для еды или соломинки многоразового использования вдавите косточку прямо в бутылку. Это очень удобно и эффективно. Однако имейте в виду, что вытащить из емкости косточки будет практически невозможно, поэтому бутылку придется выкинуть. Читайте также: Банан принес победу спортсменке на Олимпийских играх-2024 — в чем секрет этого плода? Энергия без кофе: топ-10 альтернатив для бодрости и здоровья Попей кваску, разгони тоску: готовим, разбираемся в пользе и противопоказаниях