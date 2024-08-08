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Posted 8 августа, 06:47

Published 8 августа, 06:47

Modified 10 сентября, 05:12

Updated 10 сентября, 05:12

Как при помощи пивной бутылки быстро удалить из вишни косточки

Как при помощи пивной бутылки быстро удалить из вишни косточки

8 августа 2024, 06:47
Фото: 1MI
Как при помощи пивной бутылки быстро удалить из вишни косточки
Хотите сварить варенье из вишни или налепить вареников, но не хотите возиться с косточками? Мы знаем один лайфхак, который позволит это сделать почти не запачкав рук. Подробности — в материале NEWIA.

Удаляем вишневые косточки при помощи пивной бутылки

Интересный лайфхак, который пригодится многим хозяйкам, не имеющим специального приспособления для выдавливания косточек из вишни. Наверняка вы о нем слышали, но не пробовали.

Вам понадобиться:

  • пустая стеклянная пивная бутылка
  • одна палочка для китайской еды

Положите вишенку на пустую пивную бутылку, затем с помощью палочки для еды или соломинки многоразового использования вдавите косточку прямо в бутылку. Это очень удобно и эффективно.

Однако имейте в виду, что вытащить из емкости косточки будет практически невозможно, поэтому бутылку придется выкинуть.

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#Эмилия Шпилева#Еда#Лайфхак#Вишня
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