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Posted 8 августа, 09:15

Published 8 августа, 09:15

Modified 9 сентября, 23:23

Updated 9 сентября, 23:23

Как понять, что кожа обезвоженная и ей требуется увлажнение: простой тест

Как понять, когда пора увлажнять кожу

8 августа 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney
Как понять, что кожа обезвоженная и ей требуется увлажнение: простой тест
Никто не застрахован от того, что кожа может стать обезвоженной, тонкой и тусклой. В этом случае ей просто требуется увлажнение.

Тест на обезвоженность кожи

Встаньте перед зеркалом и аккуратно двумя пальцами слегка ущипните себя за кожу в районе щеки и сразу отпустите. Теперь внимательно наблюдайте за тем, что происходит со складкой.

  • Если она моментально разгладилась, лицо приобрело первоначальный вид, то вас можно поздравить — ваша дерма наполнена влагой, ей не страшны морщины и заломы.
  • Если складка разгладилась не сразу, а постепенно, то вам следует обратить внимание на свой питьевой режим и уход за кожей, добавить в него увлажняющие средства — крема и сыворотки.
  • Если после щипка вы увидели морщинки, то это нужно воспринимать как сигнал SOS — ваша обезвоженная кожа кричит о помощи, ей нужно серьезное увлажнение.
Если после щипка вы увидели морщинки, то это нужно воспринимать как сигнал SOSЕсли после щипка вы увидели морщинки, то это нужно воспринимать как сигнал SOS
Если после щипка вы увидели морщинки, то это нужно воспринимать как сигнал SOS. Фото: Изображение Midjourney

Как помочь?

Прежде всего помним, что насыщение кожи влагой происходит в первую очередь изнутри, поэтому пересмотрите не только свой режим питания, но и весь рацион. Исключите из него алкоголь, тонизирующие напитки — чай и кофе, жареное, мучное, сладкое. Добавьте больше свежих овощей, зелени, рыбы и морепродуктов, насыщенных нерафинированных масел.

Потребляйте больше воды: нормой считается примерно 30 мл на кг веса, примерно половину мы получаем из пищи. Если вы занимаетесь спортом, ходите в тренажерный зал или отдыхаете в жаркой стране, то объем потребляемой воды должен быть увеличен.

Потребляйте больше воды: нормой считается примерно 30 мл на кг веса,Потребляйте больше воды: нормой считается примерно 30 мл на кг веса,
Потребляйте больше воды: нормой считается примерно 30 мл на кг веса,. Фото: Изображение Midjourney

Что касается внешнего ухода, то косметологи дают следующие советы для обезвоженной дермы:

  • Необходимо два раза в день наносить на лицо увлажняющую сыворотку, а после — увлажняющий крем. Такой «запечатывающий» эффект дольше сохранит влагу в слоях эпидермиса.
  • При демакияже пользуйтесь молочком или мицеллярной водой, а при умывании вместо мыла применяйте гидрофильные масла.
  • Пользуйтесь термальной водой, она освежит верхние слои эпидермиса, наполнит их влагой.
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#Здоровье#Красота#Кожа#Все материалы авторов
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