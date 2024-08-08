Как понять, когда пора увлажнять кожу

Posted 8 августа, 09:15
Published 8 августа, 09:15
Modified 9 сентября, 23:23
Updated 9 сентября, 23:23
Встаньте перед зеркалом и аккуратно двумя пальцами слегка ущипните себя за кожу в районе щеки и сразу отпустите. Теперь внимательно наблюдайте за тем, что происходит со складкой.
Прежде всего помним, что насыщение кожи влагой происходит в первую очередь изнутри, поэтому пересмотрите не только свой режим питания, но и весь рацион. Исключите из него алкоголь, тонизирующие напитки — чай и кофе, жареное, мучное, сладкое. Добавьте больше свежих овощей, зелени, рыбы и морепродуктов, насыщенных нерафинированных масел.
Потребляйте больше воды: нормой считается примерно 30 мл на кг веса, примерно половину мы получаем из пищи. Если вы занимаетесь спортом, ходите в тренажерный зал или отдыхаете в жаркой стране, то объем потребляемой воды должен быть увеличен.
Что касается внешнего ухода, то косметологи дают следующие советы для обезвоженной дермы:
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