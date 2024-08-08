Как понять, когда пора увлажнять кожу

Прежде всего помним, что насыщение кожи влагой происходит в первую очередь изнутри, поэтому пересмотрите не только свой режим питания, но и весь рацион. Исключите из него алкоголь, тонизирующие напитки — чай и кофе, жареное, мучное, сладкое. Добавьте больше свежих овощей, зелени, рыбы и морепродуктов, насыщенных нерафинированных масел.