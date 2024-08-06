newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 августа, 08:42

Published 6 августа, 08:42

Modified 10 сентября, 01:46

Updated 10 сентября, 01:46

Какие напитки помогают похудеть и полезны для здоровья

Какие напитки помогают похудеть и полезны для здоровья

6 августа 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney
Некоторые напитки могут помочь сбросить лишние килограммы, а также положительно скажутся на состоянии здоровья.

Зеленый чай

Зеленый чай богат антиоксидантами, известными как катехины, которые могут ускорять метаболизм и сжигание жира, особенно в области живота. Небольшое количество кофеина также помогает увеличить скорость сжигания калорий.

Черный чай

Черный чай содержит флавоноиды, которые могут улучшать обмен веществ и снижать количество висцерального жира. Кофеин в черном чае также способствует увеличению энергетических затрат.

Улун

Улун содержит полифенольные соединения, способствующие жировому обмену. Исследования показывают, что употребление улуна может увеличивать окисление жиров и снижать уровень сахара в крови.

Мятный чай

Мята помогает улучшить пищеварение и подавлять аппетит благодаря ментолу. Ее аромат снижает чувство голода, что помогает контролировать калорийность потребляемой пищи.

Имбирный чай

Имбирный чай ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию калорий благодаря гингеролу. Он также помогает уменьшить чувство голода и улучшить насыщение, написал журнал Shape.ru.

Ройбуш

Ройбуш, не содержащий кофеина, богат антиоксидантом аспалатином, который регулирует уровень сахара в крови и снижает накопление жира. Его естественная сладость делает его отличной альтернативой сладким напиткам.

Чай с гибискусом

Гибискус содержит антоцианы, которые препятствуют усвоению углеводов и снижают калорийность потребляемых сахаров и крахмалов, помогая бороться с лишним весом.

Другие напитки, способствующие снижению веса

Вода с лимоном

Простая вода с добавлением лимона помогает детоксикации организма, ускоряет метаболизм и способствует уменьшению чувства голода. Питьевая вода перед едой также может помочь снизить калорийность потребляемой пищи.

Яблочный уксус

Яблочный уксус, разведенный в воде, может помочь контролировать уровень сахара в крови и уменьшить аппетит. Он также способствует улучшению пищеварения.

Кофе

Кофеин в кофе может ускорять метаболизм и способствовать сжиганию жира. Важно пить кофе без добавления сахара и жирных сливок, чтобы избежать лишних калорий.

Протеиновые коктейли

Протеиновые коктейли могут помочь контролировать аппетит и способствовать развитию мышечной массы, что ускоряет обмен веществ. Важно выбирать коктейли с низким содержанием сахара и без искусственных добавок.

Травяные настои

Травяные настои, такие как чай из ромашки или лаванды, могут улучшить пищеварение, уменьшить вздутие живота и помочь организму расслабиться, что также важно для контроля веса.

Кокосовая вода

Кокосовая вода естественным образом низкокалорийна и богата электролитами, что помогает поддерживать гидратацию и может способствовать снижению веса.

Добавление этих чаев и напитков в ежедневный рацион может помочь в достижении целей по снижению веса благодаря их уникальным свойствам и влиянию на обмен веществ и аппетит.

Читайте также:
Кофе уменьшает грудь? Исследование тревожит женщинЧем опасны «уколы для похудения», которыми пользуются Илон Маск и другие знаменитостиЭти хитрости помогут снизить калорийность рациона: советы диетолога
#Дмитрий Митраков#Здоровье#Диеты#Все материалы авторов#Напитки
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика