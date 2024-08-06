Какие напитки помогают похудеть и полезны для здоровья

Posted 6 августа, 08:42
Published 6 августа, 08:42
Modified 10 сентября, 01:46
Updated 10 сентября, 01:46
Зеленый чай богат антиоксидантами, известными как катехины, которые могут ускорять метаболизм и сжигание жира, особенно в области живота. Небольшое количество кофеина также помогает увеличить скорость сжигания калорий.
Черный чай содержит флавоноиды, которые могут улучшать обмен веществ и снижать количество висцерального жира. Кофеин в черном чае также способствует увеличению энергетических затрат.
Улун содержит полифенольные соединения, способствующие жировому обмену. Исследования показывают, что употребление улуна может увеличивать окисление жиров и снижать уровень сахара в крови.
Мята помогает улучшить пищеварение и подавлять аппетит благодаря ментолу. Ее аромат снижает чувство голода, что помогает контролировать калорийность потребляемой пищи.
Имбирный чай ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию калорий благодаря гингеролу. Он также помогает уменьшить чувство голода и улучшить насыщение, написал журнал Shape.ru.
Ройбуш, не содержащий кофеина, богат антиоксидантом аспалатином, который регулирует уровень сахара в крови и снижает накопление жира. Его естественная сладость делает его отличной альтернативой сладким напиткам.
Гибискус содержит антоцианы, которые препятствуют усвоению углеводов и снижают калорийность потребляемых сахаров и крахмалов, помогая бороться с лишним весом.
Простая вода с добавлением лимона помогает детоксикации организма, ускоряет метаболизм и способствует уменьшению чувства голода. Питьевая вода перед едой также может помочь снизить калорийность потребляемой пищи.
Яблочный уксус, разведенный в воде, может помочь контролировать уровень сахара в крови и уменьшить аппетит. Он также способствует улучшению пищеварения.
Кофеин в кофе может ускорять метаболизм и способствовать сжиганию жира. Важно пить кофе без добавления сахара и жирных сливок, чтобы избежать лишних калорий.
Протеиновые коктейли могут помочь контролировать аппетит и способствовать развитию мышечной массы, что ускоряет обмен веществ. Важно выбирать коктейли с низким содержанием сахара и без искусственных добавок.
Травяные настои, такие как чай из ромашки или лаванды, могут улучшить пищеварение, уменьшить вздутие живота и помочь организму расслабиться, что также важно для контроля веса.
Кокосовая вода естественным образом низкокалорийна и богата электролитами, что помогает поддерживать гидратацию и может способствовать снижению веса.
Добавление этих чаев и напитков в ежедневный рацион может помочь в достижении целей по снижению веса благодаря их уникальным свойствам и влиянию на обмен веществ и аппетит.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14