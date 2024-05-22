Кофе уменьшает грудь? Исследование тревожит женщин

Posted 22 мая, 16:25
Published 22 мая, 16:25
Modified 9 сентября, 23:27
Updated 9 сентября, 23:27
Шведские ученые обнаружили, что у женщин, пьющих более трех чашек кофе в день, размер груди может уменьшиться на 17%. Исследование включало 300 женщин, которые регулярно употребляли кофе в таких количествах. Особенно это было заметно у обладательниц пышной груди. Это связано с воздействием кофеина на уровень гормонов, что может привести к уменьшению объема груди, написал журнал Woman.ru.
Однако результаты вызвали критику. Многие специалисты отмечают, что реакция организма на кофеин может сильно различаться в зависимости от индивидуальных особенностей и гормонального фона. Это ставит под сомнение универсальность выводов шведских ученых.
Кроме возможного уменьшения груди, чрезмерное потребление кофе может привести к другим негативным последствиям для здоровья:
Кофеин стимулирует сердечно-сосудистую систему, что может повышать кровяное давление.
Кофе обладает мочегонным эффектом, что приводит к потере жидкости.
Появление целлюлита: увеличенное потребление кофеина может способствовать накоплению жира и целлюлита.
Кофеин стимулирует выработку желудочной кислоты, что может вызвать изжогу.
Кофе препятствует усвоению кальция и других важных витаминов.
Кофеин может увеличить выработку гормона стресса, что негативно влияет на здоровье.
Чтобы минимизировать риски для здоровья, специалисты рекомендуют:
Постепенно уменьшайте количество потребляемого кофе.
Вместо кофе можно пить цикорий, который не содержит кофеин, но обладает схожим вкусом. Также можно перейти на натуральный зеленый чай, который также придает энергию.
Для поддержания водного баланса увеличьте потребление чистой воды.
Включите в рацион продукты, богатые витаминами и минералами, чтобы компенсировать возможное снижение их усвоения из-за кофе.
Хотя исследование о влиянии кофе на размер груди вызвало волну обсуждений, стоит помнить, что индивидуальная реакция на кофеин может сильно различаться. Тем не менее умеренное потребление кофе и забота о своем здоровье помогут избежать возможных негативных последствий.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14