Кофе уменьшает грудь? Исследование тревожит женщин

Шведские ученые обнаружили, что у женщин, пьющих более трех чашек кофе в день, размер груди может уменьшиться на 17%. Исследование включало 300 женщин, которые регулярно употребляли кофе в таких количествах. Особенно это было заметно у обладательниц пышной груди. Это связано с воздействием кофеина на уровень гормонов, что может привести к уменьшению объема груди, написал журнал Woman.ru.