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Posted 8 августа, 11:44

Published 8 августа, 11:44

Modified 10 сентября, 05:14

Updated 10 сентября, 05:14

Блейк Лайвли сфотографировалась с драгоценностями Тейлор

8 августа 2024, 11:44
Актриса Блейк Лайвли разместила в своем блоге фотографии, опубликованные в издании Vogue. На снимках знаменитость предстала в образе гламурной воровки дорогих украшений. Фотосессия называется «Похищение сердца». Фотограф — Баз Лурман.

На одном из снимков фотомодель держит ожерелье, которое инкрустировано драгоценными камнями, принадлежавшими легендарной Элизабет Тейлор. Украшение оценивается в 3,8 миллиона долларов. В переводе на русскую валюту это почти 334,5 миллиона рублей.

Лайвли поделилась, что сотрудники фотостудии очень аккуратно обращались с винтажным ожерельем: использовали резиновые накладки для пальцев, а на пол для подстраховки постелили коврик из пенопласта.

Элизабет Тейлор получила этот дорогой подарок от своего мужа Майкла Тодда в 1957 году. Спустя год после этого он погиб в авиакатастрофе. Актриса осталась вдовой в двадцать шесть лет и хранила украшение как память о столь непродолжительной и трагичной истории любви.

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