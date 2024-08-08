Блейк Лайвли сфотографировалась с драгоценностями Тейлор

Элизабет Тейлор получила этот дорогой подарок от своего мужа Майкла Тодда в 1957 году. Спустя год после этого он погиб в авиакатастрофе. Актриса осталась вдовой в двадцать шесть лет и хранила украшение как память о столь непродолжительной и трагичной истории любви.