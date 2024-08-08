Блейк Лайвли сфотографировалась с драгоценностями Тейлор

Posted 8 августа, 11:44
Published 8 августа, 11:44
Modified 10 сентября, 05:14
Updated 10 сентября, 05:14
На одном из снимков фотомодель держит ожерелье, которое инкрустировано драгоценными камнями, принадлежавшими легендарной Элизабет Тейлор. Украшение оценивается в 3,8 миллиона долларов. В переводе на русскую валюту это почти 334,5 миллиона рублей.
Лайвли поделилась, что сотрудники фотостудии очень аккуратно обращались с винтажным ожерельем: использовали резиновые накладки для пальцев, а на пол для подстраховки постелили коврик из пенопласта.
Элизабет Тейлор получила этот дорогой подарок от своего мужа Майкла Тодда в 1957 году. Спустя год после этого он погиб в авиакатастрофе. Актриса осталась вдовой в двадцать шесть лет и хранила украшение как память о столь непродолжительной и трагичной истории любви.
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