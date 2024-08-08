newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 августа, 11:14

Published 8 августа, 11:14

Modified 10 сентября, 05:14

Updated 10 сентября, 05:14

Тейлор Свифт приостановила гастроли

8 августа 2024, 11:14
Известная американская исполнительница Тейлор Свифт была вынуждена приостановить музыкальные гастроли. Причиной стали угрозы в отношении зрителей.

Как сообщает peopletalk.ru, следующая остановка музыкального тура исполнительницы должна была состояться в Австрии. Однако представители правоохранительных органов сообщили о том, что на концерте планируется преступление, которое может привести ко множественным жертвам среди зрителей. Двоих подозреваемых задержали. Команда певицы приняла решение отменить три шоу, которые были запланированы, о чем говорится в соответствующем обращении концертного промоутера исполнительницы.

Читайте также:
Завидные звезды-холостяки: кто из знаменитостей еще не нашел свою любовьЮмор и трогательные моменты на свадьбе Гарика Харламова. ВИДЕОЛегенды кино: кто были самые культовые актеры 70-х?
#Александр Привалов#Знаменитости#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика