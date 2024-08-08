Тейлор Свифт приостановила гастроли

Posted 8 августа, 11:14
Published 8 августа, 11:14
Modified 10 сентября, 05:14
Updated 10 сентября, 05:14
Как сообщает peopletalk.ru, следующая остановка музыкального тура исполнительницы должна была состояться в Австрии. Однако представители правоохранительных органов сообщили о том, что на концерте планируется преступление, которое может привести ко множественным жертвам среди зрителей. Двоих подозреваемых задержали. Команда певицы приняла решение отменить три шоу, которые были запланированы, о чем говорится в соответствующем обращении концертного промоутера исполнительницы.
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