Тейлор Свифт приостановила гастроли

Как сообщает peopletalk.ru, следующая остановка музыкального тура исполнительницы должна была состояться в Австрии. Однако представители правоохранительных органов сообщили о том, что на концерте планируется преступление, которое может привести ко множественным жертвам среди зрителей. Двоих подозреваемых задержали. Команда певицы приняла решение отменить три шоу, которые были запланированы, о чем говорится в соответствующем обращении концертного промоутера исполнительницы.