Завидные звезды-холостяки: кто из знаменитостей еще не нашел свою любовь

Марк Эйдельштейн — настоящий кумир нашего времени. Этот актер поражает не только своей привлекательной внешностью, но и выдающимся талантом. В свои 22 года он исполнил главную роль в фильме «Анора», который в этом году получил главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Марк также известен своими ролями в других значимых проектах, таких как «Сто лет тому вперед», «Монастырь», «Праведник» и других.