Завидные звезды-холостяки: кто из знаменитостей еще не нашел свою любовь

Posted 8 августа, 10:14
Published 8 августа, 10:14
Modified 10 сентября, 05:14
Updated 10 сентября, 05:14
Основатель Telegram Павел Дуров привлёк внимание своим недавним признанием о донорстве. Он сообщил, что у него есть более 100 детей, зачатых в пробирке. Эта новость вызвала массу мемов и повысила интерес к биоматериалам в клиниках. Вдобавок, появились слухи о трёх внебрачных детях миллиардера, когда Ирина Болгар поделилась фотографиями с детьми и рассказала о своих отношениях с Дуровым в прошлом. Состояние Павла оценивается в 9,15 млрд долларов (около 78,4 млрд рублей), пишет peopletalk.ru.
Недавно актёр Никита Кологривый вернулся к холостяцкой жизни после расставания с женой Александриною Питиримовой. Основной причиной стали частые командировки и плотный график, которые не позволяли ему видеть дочь Есению ежедневно. Несмотря на это, Никита продолжает заботиться о ребёнке. В последние годы его карьера стремительно развивается, и актёр снялся в таких проектах, как «Чистые», «Комбинация», «Последний богатырь.
Марк Эйдельштейн — настоящий кумир нашего времени. Этот актер поражает не только своей привлекательной внешностью, но и выдающимся талантом. В свои 22 года он исполнил главную роль в фильме «Анора», который в этом году получил главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Марк также известен своими ролями в других значимых проектах, таких как «Сто лет тому вперед», «Монастырь», «Праведник» и других.
Марк не любит обсуждать финансовые вопросы. Однако его отец отметил, что актер живет неплохо.
«На съем квартиры точно хватает», — поделился он.
По словам отца, Марк арендует жилье на Тверской улице в Москве и проживает там с двумя друзьями. Он также добавил, что его сын осознает свою роль и вклад других людей, не считая, что мир вращается вокруг него.
Егор Крид, снова привлекший внимание в медийном пространстве, по-прежнему остается одним из самых завидных холостяков. Иронично, но на одноименном реалити-шоу певец пытался найти любовь, однако безуспешно. Пока что ему не удалось встретить ту, с кем он хотел бы создать семью. В настоящее время он сосредоточен на работе, часто выступает и участвует в различных музыкальных проектах.
Тем не менее, Егор готов к серьезным отношениям. 25 июня он отпраздновал свое 30-летие и признался, что когда-то мечтал в этом возрасте уже водить своего ребенка в школу.
«Хочу многодетную семью, минимум трех-четырех детей. Возвращаешься домой и осознаешь, как одиноко. Это немного грустно», — рассказал Крид.
Тимати никогда официально не состоял в браке. У него двое детей от разных женщин: Алиса, рожденная в отношениях с Аленой Шишковой, и Ратмир, которого родила Анастасия Решетова. После этих отношений у рэпера были романы, но они не привели к чему-то серьезному.
Артист все реже появляется на сцене, так как основной доход ему приносит бизнес.
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