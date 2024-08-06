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Posted 6 августа, 13:16

Published 6 августа, 13:16

Modified 10 сентября, 05:05

Updated 10 сентября, 05:05

«Съешь лягушку»: Простой метод, который изменит ваше утро и повысит продуктивность

6 августа 2024, 13:16
Метод Брайана Трейси под названием «Съешь лягушку» предлагает эффективный способ справляться с важными делами с самого утра. Этот подход помогает начать день продуктивно и избежать откладывания сложных задач.

Суть метода

Идея заключается в том, чтобы сразу после пробуждения приступить к самой неприятной и сложной задаче дня — «съесть лягушку». Это помогает снизить уровень стресса и повысить продуктивность, так как самые трудные дела уже будут выполнены.

Почему это работает?

Лягушка — метафора для наиболее неприятного задания, которое чаще всего откладывается. Выполняя его первым делом, вы снижаете вероятность прокрастинации и облегчаете выполнение оставшихся задач.

Как применять метод?

  1. Составьте список дел: Каждое утро записывайте задачи на день.
  2. Ранжируйте их по приоритетам: Используйте буквы от A до E, где A — самые важные дела, которые нужно сделать в первую очередь.
  3. Начните с лягушки: Выполняйте задачи группы A сначала, прежде чем переходить к менее важным.

Пример

  • A: Завершить отчет для клиента (главная лягушка).
  • B: Подготовить презентацию для совещания.
  • C: Ответить на электронные письма.
  • D: Делегировать менее важные задачи коллегам.
  • E: Исключить неактуальные задачи.

Советы для успеха

  • Разделите крупные задачи: Если дело слишком большое, разбейте его на несколько меньших задач.
  • Не перегружайтесь: Не берите на себя больше трех сложных задач в день.
  • Делайте перерывы: Найдите баланс между работой и отдыхом, чтобы избежать выгорания.

Метод «Съешь лягушку» помогает структурировать день и эффективно справляться с важными задачами, делая утро действительно продуктивным и магическим, написал журнал Marieclaire.ru.

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#Ольга Земскова#Общество#Все материалы авторов#Продуктивность
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