«Съешь лягушку»: Простой метод, который изменит ваше утро и повысит продуктивность

Posted 6 августа, 13:16
Published 6 августа, 13:16
Modified 10 сентября, 05:05
Updated 10 сентября, 05:05
Идея заключается в том, чтобы сразу после пробуждения приступить к самой неприятной и сложной задаче дня — «съесть лягушку». Это помогает снизить уровень стресса и повысить продуктивность, так как самые трудные дела уже будут выполнены.
Лягушка — метафора для наиболее неприятного задания, которое чаще всего откладывается. Выполняя его первым делом, вы снижаете вероятность прокрастинации и облегчаете выполнение оставшихся задач.
Метод «Съешь лягушку» помогает структурировать день и эффективно справляться с важными задачами, делая утро действительно продуктивным и магическим, написал журнал Marieclaire.ru.
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