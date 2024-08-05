Развенчание популярных мифов: самые распространенные заблуждения

Ананасы растут на земле, а не на пальмах Запретный плод не обязательно был яблоком Быков раздражает движение, а не красный цвет ХХI век начался в 2001 году SOS не расшифровывается как Save Our Souls Ежи не носят на спине яблоки и грибы Кошкам вредно молоко и сырая рыба У собак не черно-белое зрение

От ананасов на пальмах до чёрно-белого зрения у собак — мы разоблачаем самые распространенные мифы.