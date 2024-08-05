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Posted 5 августа, 16:31

Published 5 августа, 16:31

Modified 10 сентября, 05:00

Updated 10 сентября, 05:00

Развенчание популярных мифов: самые распространенные заблуждения

5 августа 2024, 16:31
От ананасов на пальмах до чёрно-белого зрения у собак — мы разоблачаем самые распространенные мифы.

Ананасы растут на земле, а не на пальмах

Ананасы не растут на пальмах, как многие полагают. Это травянистое растение, высотой до полутора метров, плодоносящее на земле.

Запретный плод не обязательно был яблоком

В Библии не указано, какой плод съела Ева. Исследователи полагают, что дерево было фиговым.

Быков раздражает движение, а не красный цвет

Быки дихроматы, они не различают красный цвет. Их раздражает движение ткани, а не её цвет.

ХХI век начался в 2001 году

Из-за отсутствия нулевого года, ХХI век начался в 2001, а не в 2000 году.

SOS не расшифровывается как Save Our Souls

Сигнал SOS — это просто сочетание символов азбуки Морзе, без скрытого смысла.

Ежи не носят на спине яблоки и грибы

Ежи питаются насекомыми, а не растительной пищей, и не носят на спине предметы.

Кошкам вредно молоко и сырая рыба

Молоко и сырая рыба могут вызывать у кошек аллергию и заболевания ЖКТ. Лучше кормить их мясом, написал Marieclaire.ru.

У собак не черно-белое зрение

Собаки различают не только черный и белый, но и синий с желтым цветами.

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#Ольга Земскова#Общество#Мифы#Все материалы авторов
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