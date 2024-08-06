Инвестор дал совет, как увеличить свои накопления в 3-5 раз

Posted 6 августа, 18:24
Published 6 августа, 18:24
Modified 10 сентября, 05:10
Updated 10 сентября, 05:10
Хранить деньги под подушкой конечно приятно, но представьте себе, что вы лишаетесь выгоды, когда ваши деньги могли бы приносить неплохой доход. Буквально за 5 лет личные накопления могли бы вырасти в 3-5 раз всего лишь благодаря сложным процентам. Не верите?
Давайте разберемся, что такое сложные проценты. Начнем с банковских вкладов. Вы, возможно, слышали о вкладах с капитализацией процентов. Что это значит? Например, мы идем в банк и открываем вклад на 100 тысяч рублей. Банк сообщает нам, что у нас будет определенный процент — скажем, 15% годовых. Эти проценты могут начисляться каждый месяц.
Каждый месяц вам начисляется доход на вашу сумму вклада. В первый месяц вы получаете проценты на 100 тысяч рублей. Во второй месяц вам начисляют проценты уже не только на 100 тысяч, но и на прибыль за первый месяц. Таким образом, во втором месяце ваш доход будет немного больше. В третий месяц проценты начисляются на вашу сумму вклада, плюс на прибыль за предыдущие месяцы.
Квалифицированный инвестор и Минфина по криптовалютам и NFT Елена Назарова рассказала NEWIA, что вклады с капитализацией действительно выгодны.
«Если вы положите деньги на обычный вклад под 15%, то получите 100 тысяч рублей плюс 15 тысяч процентов за год. Но если это будет вклад с капитализацией, то вы можете получить 100 тысяч рублей плюс 16-17 тысяч процентов, благодаря механизму сложного процента», — рассказывает эксперт.
В настоящее время Центробанком установлена высокая ключевая ставка, поэтому открывать вклады действительно выгодно, считает Елена Назарова. Банки предлагают 16, 17, 18% годовых — это хорошая доходность. К тому же, такие вклады имеют минимальные риски — сумма до 1,4 миллиона рублей страхуется. Это значит, что даже если с банком что-то случится, ваши деньги вернутся к вам через другой банк, назначенный Центробанком.
Таким образом, банковские депозиты считаются надежным источником дополнительного дохода. Однако стоит отметить, что нет историй о том, как кто-то стал миллионером только благодаря банковским депозитам. Обычно мы слышим о людях, которые разбогатели, инвестируя в фондовый рынок, акции или криптовалюты.
«На сегодняшний день банки не предлагают хорошие проценты — 16-17-18% годовых — на длительные сроки. Обычно такие проценты доступны только на короткое время, например, на 2-3 месяца. Это связано с тем, что банки понимают: если ключевая ставка в стране снизится, им станет невыгодно платить гражданам высокий процент, превышающий ключевую ставку. Поэтому они предлагают вклады только на короткий срок», — делится Елена Назарова.
Сложный процент работает на максимум своего потенциала именно на длительном горизонте. Он экономически целесообразен и эффективен, особенно в инвестициях в ценные бумаги на фондовом рынке. Как это работает?
«Когда мы покупаем акции, мы ожидаем не только дивиденды, но и рост стоимости самих акций. Мы надеемся, что акции вырастут, увеличивая нашу инвестиционную сумму. Здесь слово „вклад“ нужно взять в кавычки, потому что инвестирование в ценные бумаги — это не вклад в традиционном понимании», — рассказывает эксперт.
Если мы применяем механизм реинвестирования (когда дивиденды не снимаются), сложный процент начинает работать на полную мощность. Это позволяет быстрее наращивать капитал, на который затем поступают новые дивиденды. Если вы позволите своим деньгам работать на фондовом рынке в течение 3-5 лет, вы можете увидеть, как стоимость ваших инвестиций увеличивается в полтора или даже в два раза за это время. Это происходит благодаря магии сложного процента: ваши деньги работают на вас.
Кроме того, по ценным бумагам можно получить годовой доход выше, чем по банковским вкладам. Но важно помнить, что фондовый рынок сопряжен с большим количеством рисков по сравнению с банковскими депозитами. Поэтому важно изучать правила и разбираться в инвестициях. Инвестирование в ценные бумаги — это замечательная возможность.
Елена Назарова считает, что лучше всего делать вклады в крупных банках, но при этом важно обращать внимание на доходность по банковским депозитам. Если, например, какой-то крупный банк предлагает вам всего 10% годовых, это довольно мало.
«На сегодняшний день адекватные проценты по банковским вкладам составляют 15-16-17% годовых — это хорошие условия, которые можно найти как в крупных банках, так и в немного меньших. Однако не стоит рассматривать мелкие банки, такие как ООО „Ромашка“, у которых всего один офис на всю страну», — советует эксперт.
Что касается сроков вкладов, то здесь тоже есть свои нюансы. Как правило, самый высокий процент предлагается на короткие сроки. На длительные сроки — на год, три или пять — банки обычно предлагают более низкие проценты.
«Поэтому я рекомендую рассмотреть вариант инвестирования на фондовом рынке. В отличие от банковских вкладов, на фондовом рынке ваши доходы со временем могут увеличиваться, а не сокращаться», — делится инвестор.
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