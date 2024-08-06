Инвестор дал совет, как увеличить свои накопления в 3-5 раз

Каждый месяц вам начисляется доход на вашу сумму вклада. В первый месяц вы получаете проценты на 100 тысяч рублей. Во второй месяц вам начисляют проценты уже не только на 100 тысяч, но и на прибыль за первый месяц. Таким образом, во втором месяце ваш доход будет немного больше. В третий месяц проценты начисляются на вашу сумму вклада, плюс на прибыль за предыдущие месяцы.