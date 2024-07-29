Обеспечение безбедной старости: как создать пенсионный капитал

Используйте инвестиционные калькуляторы для расчета. Например, если вам нужно 50 тысяч рублей в месяц на пенсии, потребуется накопить 5 миллионов рублей за 20 лет при доходности 12% годовых. Расчет покажет, сколько нужно откладывать ежемесячно.