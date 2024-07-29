Обеспечение безбедной старости: как создать пенсионный капитал

Posted 29 июля, 15:03
Published 29 июля, 15:03
Modified 10 сентября, 04:39
Updated 10 сентября, 04:39
Изменения в пенсионной системе и повышение возраста выхода на пенсию в России делают будущее непредсказуемым. Надежнее всего начать копить на пенсию самостоятельно, не полагаясь на государство.
Выбор инвестиционных инструментов зависит от срока инвестирования и риск-профиля инвестора.
Новичкам стоит начать с банковских вкладов с высокой процентной ставкой и облигаций крупных компаний, таких как Сбербанк или Газпром. По мере опыта можно переходить к акциям и индексным фондам, которые диверсифицируют риски.
Используйте инвестиционные калькуляторы для расчета. Например, если вам нужно 50 тысяч рублей в месяц на пенсии, потребуется накопить 5 миллионов рублей за 20 лет при доходности 12% годовых. Расчет покажет, сколько нужно откладывать ежемесячно.
Избегайте непонятных финансовых инструментов и обещаний высокой доходности без риска. С наступлением пенсионного возраста выбирайте надежные инструменты, такие как облигации и вклады, написал shape.ru.
Планируйте свои финансы заблаговременно, чтобы обеспечить себе безбедную старость.
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