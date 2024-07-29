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Posted 29 июля, 15:03

Published 29 июля, 15:03

Modified 10 сентября, 04:39

Updated 10 сентября, 04:39

Обеспечение безбедной старости: как создать пенсионный капитал

Обеспечение безбедной старости: как создать пенсионный капитал

29 июля 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney
Многие забывают о необходимости формирования пенсионного капитала. Начинать нужно как можно раньше. Эксперт по инвестициям Дмитрий Кокорев делится основными способами накопления.

Почему нужно заботиться о пенсии самостоятельно

Изменения в пенсионной системе и повышение возраста выхода на пенсию в России делают будущее непредсказуемым. Надежнее всего начать копить на пенсию самостоятельно, не полагаясь на государство.

Инструменты для накопления пенсии

Выбор инвестиционных инструментов зависит от срока инвестирования и риск-профиля инвестора.

  1. Консервативные инструменты: Облигации и банковские вклады подойдут для тех, кто не любит рисковать. Эти инвестиции надежны, хотя и не очень доходны.
  2. Умеренные риски: Облигации и акции могут сочетаться в портфеле для тех, кто готов к определенному риску ради потенциально высокой прибыли.
  3. Агрессивные инвестиции: Акции и криптовалюты для тех, кто стремится к высокой доходности за короткий срок, готовый принять большие риски.

Начало формирования капитала

Новичкам стоит начать с банковских вкладов с высокой процентной ставкой и облигаций крупных компаний, таких как Сбербанк или Газпром. По мере опыта можно переходить к акциям и индексным фондам, которые диверсифицируют риски.

Сколько откладывать ежемесячно

Используйте инвестиционные калькуляторы для расчета. Например, если вам нужно 50 тысяч рублей в месяц на пенсии, потребуется накопить 5 миллионов рублей за 20 лет при доходности 12% годовых. Расчет покажет, сколько нужно откладывать ежемесячно.

Куда не вкладывать

Избегайте непонятных финансовых инструментов и обещаний высокой доходности без риска. С наступлением пенсионного возраста выбирайте надежные инструменты, такие как облигации и вклады, написал shape.ru.

Планируйте свои финансы заблаговременно, чтобы обеспечить себе безбедную старость.

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#Ольга Земскова#Общество#Деньги#Финансы#Финансовая грамотность
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