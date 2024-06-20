Дональд Трамп раскрыл 3 секрета успеха в своей книге

Posted 20 июня, 10:22
Published 20 июня, 10:22
Modified 10 сентября, 02:36
Updated 10 сентября, 02:36
Каждая глава книги Дональда Трампа «Как разбогатеть» посвящена конкретному уроку или принципу успеха. Трамп фокусируется на таких важных аспектах, как умение быть сосредоточенным, целеустремлённым, грамотно управлять командой, принимать ответственные решения, уметь вести переговоры и не бояться публичных выступлений.
Дональд также делится многими историями из своей жизни и тем, какие правила он применял для достижения своего личного успеха.
Бывший президент США работает 7 дней в неделю и абсолютно любит то, что делает. Он наслаждается процессом и получает от этого удовольствие. Трамп подчеркивает важность того, что вам действительно нужно любить то, что вы делаете, и иметь страсть к своему делу.
Еще одна интересная вещь, которую можно узнать из книги о Дональде Трампе это то, насколько он ценит обучение и тратит не менее 3 часов в день на чтение. Обычно он просыпается в 5 утра и начинает читать газеты, а также книги по бизнесу и психологии. Также по вечерам он увлекается биографиями успешных людей, которые вдохновляют его на успехи.
Дональд советует обратить внимание на публикации психолога Карла Юнг и книгу «Сила позитивного мышления» Нормана Винсента Пила.
Дональд также делится тем, насколько хорошо он разбирается в бизнесе строительной недвижимости. Он в курсе почти всех процессов, происходящих на стройке и в его отелях.
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