Дональд Трамп раскрыл 3 секрета успеха в своей книге

Еще одна интересная вещь, которую можно узнать из книги о Дональде Трампе это то, насколько он ценит обучение и тратит не менее 3 часов в день на чтение. Обычно он просыпается в 5 утра и начинает читать газеты, а также книги по бизнесу и психологии. Также по вечерам он увлекается биографиями успешных людей, которые вдохновляют его на успехи.