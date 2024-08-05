Появился новый рецепт шоколада без сахара

Posted 5 августа, 12:30
Published 5 августа, 12:30
Modified 10 сентября, 01:37
Updated 10 сентября, 01:37
Путем измельчения мякоти и шелухи стручков какао ученым удалось получить сладкий гель. Именно он заменил сахар в шоколаде. Исследователи утверждают, что их подход делает продукт питательнее, чем обычный шоколад. Сладкоежки тоже оценят вкус десерта, уверены они. Об этом пишет «Ридус» со ссылкой на The Guardian.
Ученые объясняют, что в какао содержится множество полезных веществ, которые до сих пор не использовались.
При лабораторных испытаниях новый метод потребовал меньше затрат земли и воды. В то же время увеличились выбросы парниковых газов из-за дополнительного этапа сушки. Однако, при расширении процесса и использовании солнечной энергии для этого этапа выбросы газов можно значительно сократить.
Это открытие также может принести доход фермерам. Производителям какао из тропических стран достается лишь небольшая доля прибыли от доходов шоколадной промышленности. По мнению экспертов, переработка мякоти какао-бобов должна происходить в странах, где выращиваются плоды. С экономической точки зрения это будет очень выгодно.
Эксперты также отмечают, что их разработка положительно влияет на окружающую среду, помогая сократить объем отходов в процессе производства и делая шоколад гораздо полезнее.
Недостатки у нового продукта есть. Он не позволит получить множество палитр вкусов, как при использовании сахарной пудры. Баланс очень важен при изготовлении нового вида шоколада: большое количество геля делает его непригодным для переработки, а маленькое — недостаточно сладким.
Отмечается, что новый шоколад очень похож на темные сорта из Южной Америки как по текстуре, так и по вкусу. Он обладает более медленным ощущением сладости, а также большим количеством фруктовых нот и кислинки.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14