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Posted 5 августа, 10:44

Published 5 августа, 10:44

Modified 10 сентября, 02:03

Updated 10 сентября, 02:03

Как узнать, что мужчина вас не любит

Как узнать, что мужчина вас не любит

5 августа 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney
Есть несколько признаков, которые позволят понять, что мужчина находится с вами в отношениях не по любви. Как это определить, в материале Newia.

Отсутствие финансовых вложений

Если мужчина не стремится вкладываться в отношения материально, это может свидетельствовать о его нежелании серьезно относиться к партнерству.

Отсутствие планов на будущее

Недостаток разговоров о совместном будущем может указывать на несерьезные намерения мужчины и его склонность к поверхностным отношениям.

Недоступность и редкие контакты

Если мужчина появляется в вашей жизни только по необходимости, это может свидетельствовать о его небольшом интересе к вам и отсутствии серьезных чувств.

Отсутствие помощи в трудные моменты

Если мужчина не проявляет готовности помочь вам в сложных ситуациях или поддержать вас эмоционально, это может указывать на его эгоистичный подход к отношениям.

Использование ваших ресурсов

Если мужчина прибегает к вам только тогда, когда нужна ваша помощь или поддержка, а затем исчезает, это может говорить о его нежелании быть настоящим партнером в отношениях.

Не забывайте, что здоровые отношения строятся на взаимности, уважении и поддержке, написал журнал Shape. Если вы замечаете признаки удобства и несерьезности со стороны партнера, стоит обдумать, стоит ли продолжать такие отношения.

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#Дмитрий Митраков#Общество#Отношения#Все материалы авторов#Мужчина
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