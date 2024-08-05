Что будет, если тренироваться каждый день

Posted 5 августа, 10:22
Published 5 августа, 10:22
Modified 10 сентября, 02:03
Updated 10 сентября, 02:03
Ежедневные занятия спортом могут улучшить ваше самочувствие, повысить уровень эндорфинов и укрепить здоровье. Но если вы работаете дома и тренировки — ваша основная активность, или вы стремитесь к определенной цели, как, например, пробежать марафон, следите за нагрузкой.
Чрезмерные тренировки могут привести к перетренированности, ухудшению сна, снижению иммунитета и хроническим травмам. Лучший режим для большинства людей — это 2-3 дня силовых и кардиотренировок в неделю с днями отдыха или легкой активности.
Правильный подход к тренировкам — это умеренность и грамотное распределение нагрузки, написал журнал Shape. Не забывайте давать своему организму время на восстановление, и тогда спорт принесет только пользу.
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