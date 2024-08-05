Что будет, если тренироваться каждый день

Ежедневные занятия спортом могут улучшить ваше самочувствие, повысить уровень эндорфинов и укрепить здоровье. Но если вы работаете дома и тренировки — ваша основная активность, или вы стремитесь к определенной цели, как, например, пробежать марафон, следите за нагрузкой.