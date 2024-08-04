Актриса Шеннен Доэрти назвала настоящую причину ухода из сериала «Зачарованные»

Актриса запомнилась зрителям по роли Прю в телесериале «Зачарованные», который был популярен в начале 2000-х годов. Она призналась, что несмотря на успех проекта, ей пришлось его покинуть, и причиной этого стали напряженные отношения с коллегами. По словам Доэрти, она жалеет о принятом тогда решении только из-за фанатов сериала, а из-за увольнения она была разбита.