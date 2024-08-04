Актриса Шеннен Доэрти назвала настоящую причину ухода из сериала «Зачарованные»

Posted 4 августа, 14:11
Published 4 августа, 14:11
Modified 9 сентября, 23:30
Updated 9 сентября, 23:30
Актриса запомнилась зрителям по роли Прю в телесериале «Зачарованные», который был популярен в начале 2000-х годов. Она призналась, что несмотря на успех проекта, ей пришлось его покинуть, и причиной этого стали напряженные отношения с коллегами. По словам Доэрти, она жалеет о принятом тогда решении только из-за фанатов сериала, а из-за увольнения она была разбита.
Напомним: «Зачарованные» — это телесериал, который рассказывает о жизни трех сестер, обладающих магическими силами. Вместе они противостояли силам зла. Доэрти сыграла в нем старшую сестру.
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