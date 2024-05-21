Фанатам «Дюны» стал доступен первый тизер приквела фантастического фильма

Posted 21 мая, 06:16
Published 21 мая, 06:16
Modified 9 сентября, 23:26
Updated 9 сентября, 23:26
Планируется, что сериал будет включать в себя шесть эпизодов, которые будут доступны поклонникам саги через несколько месяцев.
Как сообщает peopletalk.ru, сюжет нового сериала частично позаимствован из литературного произведения «Орден сестер Дюны» Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона.
Также стоит напомнить, что на фоне ошеломительного триумфа в кинотеатрах продолжения «Дюны» решено было сделать фантастический боевик трилогией. Дэни Вильнев рассказал, что работает над сценарием следующей части картины.
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