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Posted 21 мая, 06:16

Published 21 мая, 06:16

Modified 9 сентября, 23:26

Updated 9 сентября, 23:26

Фанатам «Дюны» стал доступен первый тизер приквела фантастического фильма

21 мая 2024, 06:16
На стриминговой площадке HBO Max зрители могут ознакомиться с первым тизером приквела «Дюна: Пророчество». События в анонсированном на платформе сериале происходят в космическом пространстве «Дюны» за десять тысяч лет до начала правления Пола Атрейдеса.

Планируется, что сериал будет включать в себя шесть эпизодов, которые будут доступны поклонникам саги через несколько месяцев.

Как сообщает peopletalk.ru, сюжет нового сериала частично позаимствован из литературного произведения «Орден сестер Дюны» Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона.

Также стоит напомнить, что на фоне ошеломительного триумфа в кинотеатрах продолжения «Дюны» решено было сделать фантастический боевик трилогией. Дэни Вильнев рассказал, что работает над сценарием следующей части картины.

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