Фанатам «Дюны» стал доступен первый тизер приквела фантастического фильма

На стриминговой площадке HBO Max зрители могут ознакомиться с первым тизером приквела «Дюна: Пророчество». События в анонсированном на платформе сериале происходят в космическом пространстве «Дюны» за десять тысяч лет до начала правления Пола Атрейдеса.