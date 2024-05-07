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Posted 7 мая, 11:29

Published 7 мая, 11:29

Modified 9 сентября, 22:46

Updated 9 сентября, 22:46

Внуки Виторгана вынуждены работать в Израиле не по профессии

7 мая 2024, 11:29
Даниил и Полина перебрались в Израиль после начала специальной военной операции. По словам Виторгана-старшего, это было их осознанное решение.

Также появилась информация о том, что молодые люди, довольно неплохо чувствовавшие себя в России, на новой родине вынуждены подрабатывать.

Как сообщает kp.ru, Полина, которая в России считалась подающей надежды актрисой, в Израиле не смогла продолжить работу в этой сфере. 27-летней девушке приходилось ухаживать за цветами и выгуливать собак, чтобы заработать. Сейчас Полина со своим мужем живет на две страны: Израиль и Нидерланды.

23-летний Даниил был вынужден отслужить в израильской армии, после чего устроился работать официантом. В нашей стране молодой человек с детства снимался в кино и был довольно известен, а вот в Тель-Авиве, несмотря на свое хорошее лондонское образование, он нашел работу только в общепите.

Эммануил Виторган, которому уже 84 года, воспитывает двух дочерей — четырёх и пяти лет. Он рассказал, что теперь ему приходится финансово помогать и великовозрастным внукам, уехавшим в Израиль.

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#Знаменитости#Кино#Работа#Израиль#Все материалы авторов#Финансовая помощь#Тель-Авив#Актриса#Внуки Виторгана
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