Внуки Виторгана вынуждены работать в Израиле не по профессии

Posted 7 мая, 11:29
Published 7 мая, 11:29
Modified 9 сентября, 22:46
Updated 9 сентября, 22:46
Также появилась информация о том, что молодые люди, довольно неплохо чувствовавшие себя в России, на новой родине вынуждены подрабатывать.
Как сообщает kp.ru, Полина, которая в России считалась подающей надежды актрисой, в Израиле не смогла продолжить работу в этой сфере. 27-летней девушке приходилось ухаживать за цветами и выгуливать собак, чтобы заработать. Сейчас Полина со своим мужем живет на две страны: Израиль и Нидерланды.
23-летний Даниил был вынужден отслужить в израильской армии, после чего устроился работать официантом. В нашей стране молодой человек с детства снимался в кино и был довольно известен, а вот в Тель-Авиве, несмотря на свое хорошее лондонское образование, он нашел работу только в общепите.
Эммануил Виторган, которому уже 84 года, воспитывает двух дочерей — четырёх и пяти лет. Он рассказал, что теперь ему приходится финансово помогать и великовозрастным внукам, уехавшим в Израиль.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14