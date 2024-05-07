Внуки Виторгана вынуждены работать в Израиле не по профессии

23-летний Даниил был вынужден отслужить в израильской армии, после чего устроился работать официантом. В нашей стране молодой человек с детства снимался в кино и был довольно известен, а вот в Тель-Авиве, несмотря на свое хорошее лондонское образование, он нашел работу только в общепите.