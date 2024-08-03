Эксперт рассказала, сколько нужно съедать беременным

В некоторых рекомендациях можно увидеть, что беременным женщинам нельзя употреблять определенные продукты и напитки. Многие из этих запретов не обоснованы. Современные исследования показывают, что на последних стадиях беременности женщина может спокойно употреблять цитрусовые, кофе, какао и многие другие продукты. Раньше считалось, что это может вызвать аллергию у ребенка, но сейчас специалисты доказали, что такие продукты помогают малышу привыкнуть к разным вкусам и компонентам еще в утробе. К тому же разнообразие питания матери может повлиять на предпочтения ребенка в будущем.