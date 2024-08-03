Эксперт рассказала, сколько нужно съедать беременным

Posted 3 августа, 09:54
Published 3 августа, 09:54
Modified 9 сентября, 23:31
Updated 9 сентября, 23:31
Переедание может негативно сказаться на фигуре и здоровье будущей мамы. К тому же избыточный вес часто становится причиной недовольства женщин собой. Поэтому важно прислушиваться к здравому смыслу и не следовать устаревшим советам, рассказала консультант по грудному вскармливанию Олеся Рубанова.
Не нужно придерживаться строгих диет. Вместо этого стоит стремиться к разнообразному и полезному питанию, предпочитая натуральные продукты с минимальным количеством химических добавок. Употребление пищи с большим содержанием консервантов, красителей и усилителей вкуса может повысить риск аллергических реакций и различных заболеваний. Лучше есть домашнюю еду, взяв за основу свежие овощи и запеченное мясо или рыбу мясом. А вот точки быстрого питания лучше обходить стороной.
В некоторых рекомендациях можно увидеть, что беременным женщинам нельзя употреблять определенные продукты и напитки. Многие из этих запретов не обоснованы. Современные исследования показывают, что на последних стадиях беременности женщина может спокойно употреблять цитрусовые, кофе, какао и многие другие продукты. Раньше считалось, что это может вызвать аллергию у ребенка, но сейчас специалисты доказали, что такие продукты помогают малышу привыкнуть к разным вкусам и компонентам еще в утробе. К тому же разнообразие питания матери может повлиять на предпочтения ребенка в будущем.
Если вы ищете информацию о правильном питании во время беременности и грудного вскармливания, обращайте внимание на дату публикации и выбирайте более актуальные источники, рекомендует эксперт. В конечном счете решение о том, что есть и что не есть, принимает каждая мама самостоятельно, но стоит помнить, что здоровое питание играет важную роль для благополучия и развития ребенка.
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