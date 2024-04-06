Эти звезды объявили о беременности в 2024 году, а некоторые уже стали родителями!

Posted 6 апреля, 08:21
Published 6 апреля, 08:21
Modified 9 сентября, 21:26
Updated 9 сентября, 21:26
Многие российские звезды готовятся стать родителями в этом году, а некоторые уже успели пополниться новыми членами семьи. Расскажем, кто стал многодетной семьей, а кто только готовиться изменить свой статус.
Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов стал папой во второй раз. Супруга актера 4 апреля родила наследника, которого назвали Кирилл.
В январе 2024 семья ST и Ассоль пополнилась. У пары родилась дочка. Её назвали Эльза. Кстати, у молодых родителей есть ещё один ребёнок — Эстель. Везёт же рэперу, ведь он будет постоянно окружён тремя красотками!
Многодетная семья Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко тоже продолжает расти. 15 февраля на свет появился их четвёртый малыш. Младшего сына назвали Ярославом.
О беременности Марины Кравец стало известно в ноябре прошлого года. А спустя 4 месяца у актрисы родилась малышка Валерия. Теперь у звезды и её супруга Аркадия две лапочки-дочки.
У Анастасии Кривошеева и DJ Smash прибавление в семье случилось 4 марта — на свет появился сын Михаил. Музыкант сам сообщил своим поклонникам радостную весть.
В начале весны 2024 года 39-летняя Юлия Михальчик стала мамой во второй раз и почти сразу после родов появилась на красной дорожке «Виктории-2024».
Стоит отметить, что певица скрывала свое положение и даже после рождения малыша никому не известно кто появился на свет — дочка или сынок.
Кети Топурия сообщила, что ждет третьего малыша. Ее заметно округлившийся животик не мешает певице выглядеть роскошно. Напомним, что Кети замужем во второй раз за бизнесменом Львом Деньговым. От первого брака у певицы дочка Оливия, от второго — сын Адам.
Бывшая солистка группы Reflex поделилась красивыми фото с «беременной» фотосессии. Евгения Малахова опубликовала нежные кадры, на которых видно, что уже через пару месяцев в семью Малаховой прилетит аист.
Глафира Тарханова беременна пятым ребенком. Актриса появилась на столичной кинопремьере в свободном платье, которое не скрывало ее положения.
У Тархановой и ее мужа Алексея Фаддеева уже есть четыре сына и пятая беременность, видимо, будет проходить с большим интересом — пополнится ли семья долгожданной дочкой или это будет футбольная команда.
2 апреля во время шоу атриса призналась, что ждет еще одного ребенка: «Я беременна!»
У Анны уже есть две дочки, которых она воспитывает со своим мужем Артуром Волковым.
Актер Александр Людвиг и Лорен Дир во второй раз станут родителями. «Упс! Людвиг появится на свет в июне 2024 года», — написал 31-летний актер в соцсетях.
Напомним, что у пары совсем недавно в апреле 2023 года родилась первая дочка. Сами супруги приняли спонтанное решение пожениться в 2021 году, ее свидетелями были только фотограф, официант и их собака Ям.
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